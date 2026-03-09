Меню
Киноафиша Статьи Антиквариат, дорогая техника, место начальницы: Калугина в «Служебном романе» скрывала в прошлом особенного мужчину

9 марта 2026 17:09
Кадр из фильма «Служебный роман»

Она не так уж и проста.

Людмила Калугина в «Служебном романе» — образец жёсткости и деловой хватки, женщина, у которой всё по полочкам и в делах, и в кабинете. Но зрители давно задаются вопросом: откуда у простой руководительницы статистического управления такая элегантная квартира с антикварной мебелью и хрусталём?

Сама она не производит впечатление человека с богатой родословной или наследством. В Сети уже не раз предполагали, что за всем этим стоит влиятельный покровитель, который помог ей подняться по карьерной лестнице и обустроить быт.

Роскошь Людмилы Прокофьевны

Людмила Прокофьевна для всех вокруг — воплощение сухой деловитости, «мымра» в строгом костюме. Но её быт говорит об обратном.

В квартире, куда она приглашает Новосельцева, висит репродукция Модильяни, на полках — дорогая музыкальная аппаратура, да и вообще обстановка явно выбивается из стандартного набора советской служащей.

Сам Рязанов этот контраст выстраивал намеренно. Обычный телевизор и вдруг — роскошная техника, антикварные вещи. И это заставляет вспомнить её же слова о прошлых отношениях, где, видимо, были мужчины, способные на дорогие подарки.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Карьера Людмилы Прокофьевны

Один из пользователей Сети предположил, что таинственный покровитель Калугиной был не просто обеспеченным человеком, а имел доступ к вещам, которые в СССР считались дефицитом, и возможно, даже выезжал за границу. Именно этим можно объяснить квартиру с дорогой аппаратурой и антиквариатом, которые обычной служащей достаться не могли.

Вероятно, после расставания он оставил ей эти материальные блага. Но и карьера Людмилы Прокофьевны вызывает вопросы. В 36 лет возглавлять крупное учреждение — для женщины в те годы случай почти уникальный.

Как пишет adme.media, не исключено, что именно влиятельный покровитель помог ей не только с бытом, но и с продвижением по службе, открыв двери, которые для других оставались закрытыми.

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
