Это что, новая версия «Игры в кальмара»? Новый аргентинский сериал начинается с борьбы за миллиарды, а оборачивается попыткой выжить

29 октября 2025 14:15
«Кровавый снег»

Аргентинский триллер «Кровавый снег» превращает замкнутое пространство в арену психологической игры, где каждый шаг фиксирует искусственный интеллект.

«Кровавый снег» (Nieve Roja) — свежий аргентинский мини-сериал (2025), который легко посмотреть за один вечер, особенно если нравятся истории про эксперименты, замкнутые пространства и ИИ, который оказывается сильнее человека.

Восемь серий переносят зрителя на секретную базу в Антарктиде, где семь избранных оказываются внутри чудовищного эксперимента.

Сюжет: испытание, которое быстро выходит из-под контроля

Участники испытания не знакомы друг с другом и приглашены лично миллиардером, затеявшим фатальную игру.

Формально их задача проста: показать свои навыки, чтобы доказать, кто достоин стать преемником владельца огромной корпорации. Условия кажутся идеальными: еда, безопасность, технологии, полностью контролируемая среда.

Но уже в первых эпизодах становится понятно, что программа устроена куда жёстче. Люди исчезают — внезапно, без объяснений.

И никто не знает, что происходит на самом деле: несчастный случай, саботаж или чья-то чудовищная игра. Все становятся соперниками и угрозой друг для друга. А атмосфера профессионального отбора мгновенно превращается в паранойю.

«AGATHA»: искусственный интеллект, который видит всё

Все процессы на базе контролирует ИИ под названием «AGATHA». Она фиксирует передвижения, хранит записи взаимодействий, анализирует эмоции и поведение. В какой-то момент участники понимают: она знает о них больше, чем они сами.

Это не ИИ-ассистент. Это система надзора — строгая, холодная и алгоритмически беспристрастная. И чем меньше людей остаётся, тем больше вопросов вызывает её роль в происходящем.

Актёры, создатели и атмосфера

Режиссёр Давид Бисбано делает ставку на камерность — длинные коридоры базы, стерильные помещения, холодное освещение.

В ролях — Хустина Бустос, Мариано Мартинес, Хуан Мануэль Хиль Наварро, Дебора Нисимото, Насарено Касеро, Гастон Кокьярале и Микаела Риера. Их герои не похожи друг на друга ни характером, ни мотивацией, что делает исчезновения ещё тревожнее: невозможно предсказать, кто будет следующим.

Фото: Кадр из сериала «Кровавый снег» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
