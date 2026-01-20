Меню
Киноафиша Статьи Анонсы серий «Рыцаря Семи королевств» разозлили фанатов до чертиков из-за жестких спойлеров: HBO явно показал лишнее

20 января 2026 16:40
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Никакой интриги, все понятно. Но разве это интересно?

Зрители не успели обсудить премьеру, как HBO дал новый повод для раздражения. Трейлер следующих серий «Рыцаря Семи Королевств» многие сочли слишком откровенным.

По мнению фанатов, ролик заранее раскрывает то, что должно было работать как сюжетные сюрпризы.

Что именно показали заранее

В промо собрали сразу несколько ключевых линий. Зрителям прямо указали на конфликт Дункана Высокого с представителем королевской семьи, показали столкновение на турнире и обозначили романтическую историю с Тансель Длинной. Туда же добавили флэшбеки, которые, по ожиданиям аудитории, должны были раскрывать героя постепенно, пишет Soyuz.

Почему фанаты возмутились

Основная претензия — трейлер не оставляет пространства для интриги. Читатели повестей о Дунке и Эгге пишут, что ролик пересказывает большую часть первой истории, а тем, кто не знаком с первоисточником, буквально объясняет, к чему все идет. Многие отмечают, что напряженные сцены и конфликты интереснее смотреть в самом сериале, а не узнавать о них из рекламного видео.

Проект разворачивается за сто лет до событий «Игры престолов», и поклонники франшизы изначально ждали более осторожной подачи. После неоднозначных финалов и спорных решений в других сериалах вселенной зрители стали внимательнее относиться к деталям. Любой спойлер воспринимается как лишнее вмешательство в удовольствие от просмотра.

Что дальше ждет сериал

В первом сезоне запланировано шесть серий, финал намечен на конец февраля. Сериал уже продлили на второй сезон, а параллельно студия готовит продолжение «Дома дракона». Судя по реакции на трейлер, аудитория ясно дала понять, чего она ждет дальше — меньше объяснений заранее и больше неожиданностей в самих сериях.

Читайте также: Критики наперебой хвалят «Рыцаря Семи Королевств»: и вот 4 причины, почему этот сериал даже круче «Игры престолов»

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
