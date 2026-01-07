Анну Сергеевну даже не пустили бы в «Атлантик»: ляп в «Бриллиантовой руке» зрители нашли впервые за 55 лет

Ярким эпизодом «Бриллиантовой руки» остается встреча Анны Сергеевны и Горбункова в отеле «Атлантик». Именно там героиня Светланы Светличной танцевала легендарный стриптиз.

Годами в этой сцене не замечали очевидный ляп. Но сейчас некоторые зрители, знакомые с жизнью в СССР, сразу на него наткнулись. Оказалось, Анну Сергеевну просто не пустили бы в отель.

Почему встреча в отеле была бы невозможна

Семён Горбунков жил в Черноморске. На курорте в разгар летнего сезона каждый номер в гостиницах занят на месяцы вперед. Пляжи забиты, отели переполнены, но внезапно ему назначают встречу в номер «Атлантик».

Контрабандисты явно действовали на авось — их план с «роковой соблазнительницей» был импровизацией от начала до конца.

Даже если у Шефа были связи в гостиничном бизнесе, летом в курортном городе номера не забронируют за час, уверен автор Дзен-канала «Горожанин о кино». А потому и пресловутая встреча не состоялась бы на самом деле.

Анна Сергеевна в отеле «Атлантик»

А некоторые комментаторы добавили, что героиню в принципе не пустили бы в отель.

«Нельзя было поселиться в гостинице, будучи прописанным в том же городе. Анна Сергеевна же явно местная, во всяком случае о том, что она приезжая, нет ни слова», — отметили зрители.

Это было бы возможно только если Анна Сергеевна использовала бы чужие документы.

