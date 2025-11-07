Anitrendz выдал свой рейтинг самых популярных аниме осени 2025 года: безусловно, лидирует «Человек-бензопила», но кто еще?

Эта осень стала для аниме тем, чем был 2019-й для кино: слишком много премьер, слишком мало сна. Одни — возвращаются с триумфом, другие — падают с пьедестала.

В то время как в кинотеатрах по-прежнему крутят «Человека-бензопилу: Историю Резе», на стримингах кипит свой фронт. И если смотреть на рейтинг Anitrendz, ясно одно: битва за первое место идёт не на жизнь, а на лайки.

«Человек-бензопила»: кино, которое снова стало событием

История Резе — не просто продолжение, а почти катарсис для всех, кто ждал три года. Фильм снес бокс-офис Японии, вошёл в американский топ-3 и окончательно доказал: Тацуки Фудзимото снимает аниме будущего, где драма бьёт не хуже бензопилы.

Поклонники до сих пор спорят — кто сильнее, Резе или Кагуро из «Моей геройской академии», — но на самом деле побеждает Фудзимото. Он вытащил из манги то, что редко выходит на экран: боль, юмор и безумие в одном кадре. И теперь «Бензопила» — не просто экшен, а эмоциональный хоррор, где шум мотора — это звук одиночества.

«Моя геройская академия»: восьмой сезон, а нервы — как в первом

Когда сериалу восемь лет, зрители обычно смотрят его по привычке. Но только не здесь. Новая арка, где Деку и Сигараки сходятся в финальной схватке, — это почти шекспировская трагедия в формате сёнэн.

Фанаты устроили настоящие «аниме-войны» в соцсетях, споря, кто лучше — Деку, Бакуго или Резе. Но рейтинг решает сам за себя: «Моя геройская академия» стабильно занимает первое место на Anitrendz. И не зря — Studio Bones снова доказала, что даже после восьми сезонов можно удивлять масштабом, монтажом и сердцем.

«Клинок, рассекающий демонов»: снова ломает рекорды

«Замок Бесконечности» официально претендует на миллиард долларов. Китай ещё не увидел фильм, а предварительные продажи уже превзошли «Мстителей: Финал». Ufotable снова выдала визуальный стандарт, после которого всё остальное кажется фанфиком.

Тандзиро теперь — не просто герой, а национальный символ. И хотя шум вокруг «Бензопилы» временно затмил «Демонов», прокат расставит всё по местам. Этот проект не просто держит планку — он задаёт её для всех, кто выйдет после.

Кто удивил

«Могу я попросить еще кое-что?» — мелодрама с кулаками, ворвалась в тройку лидеров и уже сравнивается с «Вайолет Эвергарден» по эмоциональному удару. А ремейк «Ранмы ½» — тот редкий случай, когда классика не стареет, а молодеет.

Осень 2025-го — сезон, когда аниме снова стало мировой культурой, а не нишевым увлечением. От кровавых бензопил до семейных шпионов — каждый проект бьёт в эмоции по-разному. Но если выбирать короля сезона, то им, пожалуй, станет сам зритель: в этом году ему есть из чего выбрать.

