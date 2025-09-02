Аниме «Темный демон» держит в напряжении, как тетива лука перед выстрелом: сколько серий уже вышло и когда ждать развязки?

Аниме «Тёмный демон» (Tougen Anki) ворвалось в лето 2025 года и мгновенно покорило фанатов тёмного фэнтези. Это история о противостоянии людей и демонов, в которой нет места случайностям — каждый поворот сюжета держит за горло, а бои заставляют замирать от напряжения.
Сколько серий уже доступно
Премьера «Тёмного демона» состоялась 11 июля, и с тех пор каждую неделю выходит новый эпизод. На данный момент зрители уже успели увидеть восемь серий, включая свежий эпизод от 29 августа. Девятая серия выйдет 5 сентября, после чего первый сезон будет стремительно приближаться к финалу.
|Дата
|Вышедшие серии
|Оставшиеся серии
|Всего ожидается
|2 сентября 2025
|8
|4
|12
Полный график выхода
- 1 серия — 11 июля 2025
- 2 серия — 18 июля 2025
- 3 серия — 25 июля 2025
- 4 серия — 1 августа 2025
- 5 серия — 8 августа 2025
- 6 серия — 15 августа 2025
- 7 серия — 22 августа 2025
- 8 серия — 29 августа 2025
- 9 серия — 5 сентября 2025
- 10 серия — 12 сентября 2025
- 11 серия — 19 сентября 2025
- 12 серия — 26 сентября 2025
О чём это аниме
В центре истории — мир, в котором древние демоны они всё ещё угрожают человечеству. Когда-то великий воин Момотаро смог остановить нашествие, но уничтожить всех не удалось. Теперь его потомки продолжают борьбу с чудовищами, используя силу, переданную им по крови.
Главный герой Сики Итиносэ живёт обычной жизнью, пока не сталкивается с таинственным человеком, который приходит, чтобы убить его. Так Сики узнаёт шокирующую правду: в его жилах течёт демоническая кровь, а значит, он может оказаться по другую сторону битвы.
«Тёмный демон» обещает насыщенные сражения, древние тайны и драматичные выборы героев. И с каждым эпизодом напряжение растёт — события становятся всё мрачнее, а ставки выше.
