Киноафиша Статьи Аниме «Темный демон» держит в напряжении, как тетива лука перед выстрелом: сколько серий уже вышло и когда ждать развязки?

2 сентября 2025 18:08
Кадр из сериала «Темный демон»

Глазом не моргнете, как уже финал.

Аниме «Тёмный демон» (Tougen Anki) ворвалось в лето 2025 года и мгновенно покорило фанатов тёмного фэнтези. Это история о противостоянии людей и демонов, в которой нет места случайностям — каждый поворот сюжета держит за горло, а бои заставляют замирать от напряжения.

Сколько серий уже доступно

Премьера «Тёмного демона» состоялась 11 июля, и с тех пор каждую неделю выходит новый эпизод. На данный момент зрители уже успели увидеть восемь серий, включая свежий эпизод от 29 августа. Девятая серия выйдет 5 сентября, после чего первый сезон будет стремительно приближаться к финалу.

Дата Вышедшие серии Оставшиеся серии Всего ожидается
2 сентября 2025 8 4 12

Полный график выхода

  • 1 серия — 11 июля 2025
  • 2 серия — 18 июля 2025
  • 3 серия — 25 июля 2025
  • 4 серия — 1 августа 2025
  • 5 серия — 8 августа 2025
  • 6 серия — 15 августа 2025
  • 7 серия — 22 августа 2025
  • 8 серия — 29 августа 2025
  • 9 серия — 5 сентября 2025
  • 10 серия — 12 сентября 2025
  • 11 серия — 19 сентября 2025
  • 12 серия — 26 сентября 2025

О чём это аниме

В центре истории — мир, в котором древние демоны они всё ещё угрожают человечеству. Когда-то великий воин Момотаро смог остановить нашествие, но уничтожить всех не удалось. Теперь его потомки продолжают борьбу с чудовищами, используя силу, переданную им по крови.

Главный герой Сики Итиносэ живёт обычной жизнью, пока не сталкивается с таинственным человеком, который приходит, чтобы убить его. Так Сики узнаёт шокирующую правду: в его жилах течёт демоническая кровь, а значит, он может оказаться по другую сторону битвы.

«Тёмный демон» обещает насыщенные сражения, древние тайны и драматичные выборы героев. И с каждым эпизодом напряжение растёт — события становятся всё мрачнее, а ставки выше.

Читайте также: Подводим итоги лета-2025: 3 новейших аниме, которые за пару месяцев стали хитами

Фото: Кадр из сериала «Темный демон»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
