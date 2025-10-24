Аниме — это круто, но вы вообще видели дунхуа? 3 сериала прямиком из Китая, которые утрут нос японской анимации

Кто ещё пару лет назад верил, что китайские дунхуа смогут конкурировать с японскими титанами? А теперь у нас — сериалы, которые обсуждают на Reddit, переводят фанаты со всего мира и сравнивают с «Психопаспортом» и «Тетрадью смерти». Эти три проекта — идеальная точка входа в новую китайскую анимацию: умную, красивую и эмоциональную.

«Повелитель тайн» (2025)

Этот сериал — как «Бладборн» в формате анимации. Тёмный викторианский город, магия, тайные общества и человек, оказавшийся не в своём теле. Герой Чжоу Минжуй просыпается в теле Клейна Моррети и пытается выжить в мире, где вера и безумие идут рука об руку.

Всё продумано до мелочей: от стимпанковских механизмов до философской подоплёки. Сериал не просто страшный и загадочный — он задаёт вопросы о границах человеческого разума. «Повелитель тайн» выглядит и звучит так, будто его сняли лучшие студии Японии, но с китайской душой и вниманием к символам.

«Агенты времени» (2021–2023)

Это дунхуа с нервом и ритмом настоящего триллера. Двое друзей умеют входить в фотографии и проживать прошлое заново, чтобы помочь людям изменить судьбу. Но чем больше они вмешиваются, тем сильнее застревают в чужой боли.

Каждая серия снята с киномонтажной точностью: камера двигается, свет работает, эмоции держат лучше любого хоррора. «Агенты времени» — про вину, память и те решения, которые невозможно отменить. Если вы думали, что анимация не может довести до слёз — этот сериал докажет обратное.

«Повседневная жизнь Бессмертного короля» (2020–2023)

После драмы — немного хаоса. Главный герой Ван Линь — почти бог, но мечтает просто учиться, тусоваться и есть лапшу. Проблема в том, что любое его чихание может снести школу.

Это сатирическое дунхуа об абсолютной силе и абсолютной усталости от неё. Оно смеётся над жанром культивации, но делает это с теплом. За шутками — очень человеческая история про подростка, который не хочет быть героем.

