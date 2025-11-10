Меню
Андрей Миронов снялся в 67 картинах, но обожал только одну: зрители категорически не согласны — «страшный и гадкий» герой

10 ноября 2025 08:56
Кадр из фильма «Фантазии Фарятьева»

Публика драму не оценила.

В одном из сохранившихся интервью Андрей Миронов раскрыл парадоксальное отношение к собственному творчеству. Признанный мастер комедийного жанра откровенно признавался, что большинство своих киноработ не считал художественно значимыми.

Несмотря на всенародную популярность, принесенную юмористическими ролями, актер стремился к драматическим образам. И единственной картиной, которую Миронов выделял в своей фильмографии, оказалась лента «Фантазии Фарятьева». Но не все зрители разделяют это мнение.

Сюжет фильма «Фантазии Фарятьева»

Александра — женщина, погрязшая в провинциальной скуке и безнадежной привязанности к прошлому. Она дает уроки музыки и безуспешно пытается исцелиться от несчастной любви, в то время как родственники настойчиво продвигают ей в мужья кандидатуру местного дантиста Павла Фарятьева.

Философствующий чудак с дрожащими руками, абсолютно беспомощный в практических вопросах, не вызывает у героини любовь, а только жалость. Когда же на горизонте появляется шанс на настоящее чувство, Александра без колебаний разрывает помолвку.

В финальной сцене Фарятьев глубоко переживает крушение жизненных планов. В этом состоянии он не видит чувства Любы, которая пытается достучаться до его сердца.

Кадр из фильма «Фантазии Фарятьева»

Мнения зрителей

Роль Фарятьева ознаменовала для Андрея Миронова сознательный разрыв с амплуа харизматичного героя-любовника. Режиссер Илья Авербах предпринял радикальные меры для трансформации внешности артиста: без грима, с небрежными волосами, актер предстал в облике трогательного чудака.

Однако подобное перевоплощение не нашло понимания у широкой аудитории. Зрители, привыкшие к обаятельному комедийному образу Миронова, оказались не готовы принять его другим.

«Всегда удивляло, что Миронов здесь такой страшный, с грязными волосами, ужас», «Для меня Миронов ну ни разу не драматический актер», «Не идет совершенно для этой роли Миронов, он одноплановый актёр. Вот обаятельных прохвостов у него играть хорошо получается», «Почему-то Миронов, несмотря на все душещипательные монологи, необычно гадок здесь», — пишут комментаторы.

Кадр из фильма «Фантазии Фарятьева»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Миронову заплатили за съемки в «Бриллиантовой руке» вдвое меньше, чем Никулину.

Фото: Кадры из фильма «Фантазии Фарятьева» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
