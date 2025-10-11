Андрей Фролов снова в роли Белонога: стартовали съемки продолжения «Изгоя», где «Баба-Яги» вдруг ожила - детали уже известны

«Изгой» возвращается, и это уже не слухи. На Пятом канале запущены съемки новой части мистического детектива — проекта, который два месяца назад держал зрителей в напряжении до последнего кадра.

Но о чем расскажут в этот раз? Авторы раскрыли первые детали сюжета — и интрига обещает быть сильнее прежнего.

Что осталось после «Кархуу»

Финал прошлой истории поставил больше вопросов, чем ответов. Свадьба в деревне Кивиярви закончилась чередой трагедий, а таинственная «Баба-Яга», считавшаяся погибшей, вдруг ожила — и не просто так. Ее возвращение стало ключом к новой линии, где правда и месть переплелись слишком тесно.

Новая угроза

Теперь в центре событий снова майор Жора Белоног. Герой Андрея Фролова расследует убийство журналиста, но за этим делом скрывается куда более масштабный заговор. На сцену выходит Мара — сестра «Бабы-Яги».

Её цель — восстановить разрушенный криминальный клан и поквитаться с теми, кто разрушил их семью. Белоног оказывается между прошлым, от которого не убежишь, и будущим, где нет права на ошибку.

Нет пути назад

Создатели обещают, что новая глава будет темнее и динамичнее. Атмосфера северного ужаса, снег, тишина и тревога, будто сама природа знает больше, чем люди. Белоног вновь сражается не только с врагами, но и с собственными демонами.

И если в прошлый раз он смог выжить чудом, то теперь чудес больше не будет.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как один из самых ожидаемых сериалов «Дайте шоу» с Биковичем разочаровал зрителей. Хотя этот проект должен был раскрыть изнанку телевидения.