«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер

Сериал «Андор» по праву стал предметом особой гордости для поклонников вселенной — это не просто фантастика, а взрослая и глубокая драма. В мае завершился его второй сезон, который довёл повествование вплотную к событиям фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

Однако, несмотря на эту логичную точку, слухи о возможном продолжении истории не умолкают. Поклонники строят теории, а недавно о перспективах проекта впервые высказался его главный создатель.

3 сезон «Андора»

Создатель сериала Тони Гилрой поставил точку в спорах о будущем «Андора». Он официально подтвердил, что третий сезон проекта не планируется, так как история изначально задумывалась как двухсезонное повествование с чётким финалом.

Гилрой подчеркнул, что даже если бы возможность продолжить историю представилась, он не стал бы менять её структуру или растягивать сюжет.

Другой вариант «Андора»

При этом Тони Гилрой допускает, что в идеальных условиях история могла бы быть рассказана иначе. Он признаётся, что «в параллельной вселенной», будь он и актёр Диего Луна моложе, при большем количестве времени и увеличенном бюджете от Disney, из «Андора» могла бы получиться логичная и детальная четырёхсезонная сага.

Однако шоураннер честно отмечает — это не та реальность, в которой они работали, и ему вполне комфортно с тем, как всё сложилось.

Более того, режиссёр уверен, что жёсткие рамки второго сезона пошли истории на пользу. Необходимость уместить масштабные события в ограниченное количество эпизодов сделала творческий процесс только интенсивнее.

