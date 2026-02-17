Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Американские критики выбрали лучшие фильмы о войне: в список попали только 2 советские ленты

Американские критики выбрали лучшие фильмы о войне: в список попали только 2 советские ленты

17 февраля 2026 15:42
Кадр из фильма «Список Шиндлера»

Они заняли далеко не первые строчки.

Американское издание Collider составило рейтинг лучших военных фильмов всех времён. В список попало больше полусотни картин, и два места в двадцатке заняли советские ленты.

Любопытно, что «Война и мир» Сергея Бондарчука, которую часто называют эталонной экранизацией и одним из самых масштабных проектов в истории кино, оказалась лишь на 47‑й позиции.

«Восхождение»

На 17‑й строчке рейтинга Collider оказалось «Восхождение» Ларисы Шепитько. В издании его назвали одной из самых сильных и при этом незаслуженно обойдённых вниманием антивоенных лент.

В центре сюжета — двое советских солдат, которые отправляются за провизией и попадают в немецкий плен. Дальше история разворачивается не вокруг боёв и подвигов, а вокруг того, что происходит внутри человека, когда выбора почти не остаётся.

Критики обращают внимание на визуальный строй фильма: он вымораживает буквально, каждая сцена дышит холодом, и зритель физически ощущает ту зиму, в которой существуют герои. Но главное, по их мнению, — эмоциональная глубина.

Кадр из фильма «Восхождение»

«Иди и смотри»

«Иди и смотри» Элема Климова расположился на 14-й позиции рейтинга Collider. В издании его называют не просто фильмом, а кинематографическим кошмаром, который психологически уничтожает зрителя. Здесь нет кровавых рек в голливудском смысле, но есть ощущение безысходности, от которого не получается отмахнуться.

Сюжет крутится вокруг мальчика, который попадает в партизанский отряд и очень быстро понимает, что война — это не про подвиги, а про зверства, от которых не спрятаться. Вместе с героем зритель проходит путь от наивного ожидания приключений до состояния, в котором уже ничего не кончится хорошо.

Критики Collider называют картину, возможно, самым разрушительным военным фильмом в истории. И с этим трудно спорить.

Кадр из фильма «Иди и смотри»

В первой пятёрке рейтинга Collider расположились картины, которые давно считаются классикой военного жанра. «Спасти рядового Райана» Спилберга, «Охотник на оленей» Чимино, «Апокалипсис сегодня» Копполы, «На Западном фронте без перемен» 1930 года и на первом месте — «Список Шиндлера».

Фото: Кадры из фильмов «Восхождение» (1976), «Иди и смотри» (1985), «Список Шиндлера» (1993)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Так кто же такой таинственный Меровинген из «Матрицы»? В Сети сомневаются, что он был таким же, как Нео Так кто же такой таинственный Меровинген из «Матрицы»? В Сети сомневаются, что он был таким же, как Нео Читать дальше 18 февраля 2026
Настоящую концовку «Сияния» не показали даже Кингу: Кубрик позаботился о том, чтобы все вырезали и уничтожили Настоящую концовку «Сияния» не показали даже Кингу: Кубрик позаботился о том, чтобы все вырезали и уничтожили Читать дальше 18 февраля 2026
Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь Читать дальше 14 февраля 2026
А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли Читать дальше 18 февраля 2026
Придется пересмотреть все шесть фильмов: кого из культовой франшизы нужно вспомнить перед премьерой «Крика 7» Придется пересмотреть все шесть фильмов: кого из культовой франшизы нужно вспомнить перед премьерой «Крика 7» Читать дальше 18 февраля 2026
Будет ли «Крик 8»? Похоже, Сидни опять не удастся остановить маньяка Будет ли «Крик 8»? Похоже, Сидни опять не удастся остановить маньяка Читать дальше 18 февраля 2026
В «Великолепном веке» не показали, что на самом деле случилось с Изабеллой: жуткая находка в Топкапы доказывает жестокость Хюррем В «Великолепном веке» не показали, что на самом деле случилось с Изабеллой: жуткая находка в Топкапы доказывает жестокость Хюррем Читать дальше 18 февраля 2026
Фильм «…А зори здесь тихие» сначала увидела одна женщина: только потом Ростоцкий осмелился показать его миллионам Фильм «…А зори здесь тихие» сначала увидела одна женщина: только потом Ростоцкий осмелился показать его миллионам Читать дальше 18 февраля 2026
В «Великолепном веке» все прошло скромно и втайне от других: какой на самом деле была свадьба Хюррем и Сулеймана В «Великолепном веке» все прошло скромно и втайне от других: какой на самом деле была свадьба Хюррем и Сулеймана Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше