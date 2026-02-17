Американские критики выбрали лучшие фильмы о войне: в список попали только 2 советские ленты

Американское издание Collider составило рейтинг лучших военных фильмов всех времён. В список попало больше полусотни картин, и два места в двадцатке заняли советские ленты.

Любопытно, что «Война и мир» Сергея Бондарчука, которую часто называют эталонной экранизацией и одним из самых масштабных проектов в истории кино, оказалась лишь на 47‑й позиции.

«Восхождение»

На 17‑й строчке рейтинга Collider оказалось «Восхождение» Ларисы Шепитько. В издании его назвали одной из самых сильных и при этом незаслуженно обойдённых вниманием антивоенных лент.

В центре сюжета — двое советских солдат, которые отправляются за провизией и попадают в немецкий плен. Дальше история разворачивается не вокруг боёв и подвигов, а вокруг того, что происходит внутри человека, когда выбора почти не остаётся.

Критики обращают внимание на визуальный строй фильма: он вымораживает буквально, каждая сцена дышит холодом, и зритель физически ощущает ту зиму, в которой существуют герои. Но главное, по их мнению, — эмоциональная глубина.

«Иди и смотри»

«Иди и смотри» Элема Климова расположился на 14-й позиции рейтинга Collider. В издании его называют не просто фильмом, а кинематографическим кошмаром, который психологически уничтожает зрителя. Здесь нет кровавых рек в голливудском смысле, но есть ощущение безысходности, от которого не получается отмахнуться.

Сюжет крутится вокруг мальчика, который попадает в партизанский отряд и очень быстро понимает, что война — это не про подвиги, а про зверства, от которых не спрятаться. Вместе с героем зритель проходит путь от наивного ожидания приключений до состояния, в котором уже ничего не кончится хорошо.

Критики Collider называют картину, возможно, самым разрушительным военным фильмом в истории. И с этим трудно спорить.

В первой пятёрке рейтинга Collider расположились картины, которые давно считаются классикой военного жанра. «Спасти рядового Райана» Спилберга, «Охотник на оленей» Чимино, «Апокалипсис сегодня» Копполы, «На Западном фронте без перемен» 1930 года и на первом месте — «Список Шиндлера».