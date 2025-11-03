Американцы в бешенстве: Netflix сделал из главного хоррора года «Монстра: история Эда Гина» сказку о добре и морали

Зрители ждали одного, а получили совершенно другое.

В октябре октября Netflix выпустил сериал «Монстр: история Эда Гина», который ещё до премьеры называли самым жутким проектом года. Но вместо хоррора зрители получили притчу — и теперь спорят, кто виноват: авторы или сам жанр? Пытаемся разобраться в минусах киноленты и что именно не понравилось зрителям.

От шока к философии

Сериал задумывался как продолжение линии Райана Мерфи о реальных убийцах — после успеха «Дамера» ставки были высоки. Но Мерфи ушёл в продюсеры, оставив всё Иэну Бреннану. Режиссёром стал Макс Уинклер, а главную роль сыграл Чарли Ханнэм.

История знакома: фермер из Висконсина, властная мать, одиночество и ужасающие преступления. Но вместо хроники убийств зрителям предложили странное путешествие по сознанию Эда — от фанатичной религиозности до галлюцинаций. Реальность то рушится, то превращается в театр абсурда.

Когда хоррор стал сказкой

Авторы будто нарочно запутали всё, что можно. Вместо саспенса — экскурсия по культурным мифам: Гитлер, Хичкок, «Психо», «Техасская резня бензопилой». Повествование скачет между эпохами, превращая историю маньяка в метафору зависимости общества от насилия, пишет автор Дзен-канала «КИНОВАРНЯ».

Критики оказались безжалостны. Американская пресса пишет о «расфокусированности» — сериал теряет героя и тему. Вместо жуткой драмы получился набор красивых, но бессмысленных сцен.

Особенно финал: сценаристы вдруг решают, что Эд Гин — «наследие цивилизации». Сравнения с «Крестным отцом» выглядят пародией, а последняя серия — как самоирония Netflix, переснимающего собственные сериалы.

Луч света в этой мрачной притче

И всё же одно спасает проект — Чарли Ханнэм. Его Эд Гин не копирует прототип, а показывает внутренний распад, где ужас соседствует с детской наивностью. Речь, взгляд, движения — всё идеально выверено. На фоне сюжетного хаоса актёр звучит как единственный честный голос в этой вакханалии.

Виноваты ли монстры или мы сами?

Авторы пытаются сказать: общество, жадное до крови, само рождает своих чудовищ. Но ирония в том, что делает это тот же Netflix — студия, живущая на тру-крайме. «Монстр» задумывался как зеркало, но отражает только тех, кто его снимает. И, возможно, поэтому зрителям стало не страшно, а неловко.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 хоррора 2025 года, которые зрители ждали, а оказалось — зря.