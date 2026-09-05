Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма»

Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Брат 2»

Иностранные зрители оскорбились тем, как показали их страну.

«Брат 2» давно стал фильмом, который знают далеко за пределами России. История Данилы Багрова, его поездка в США и привычный для картины 2000-х взгляд на американскую действительность сделали ленту особенно интересной зарубежной аудитории.

При этом иностранные зрители смотрят фильм совсем иначе, чем российские поклонники. В отзывах они обсуждают не только сюжет и героя, но и то, как в картине показаны США и их жители. И некоторые детали вызывают у зарубежной аудитории недоумение.

Где проходили съемки

Американская часть «Брата 2» начинается в Брайтон-Бич — районе Нью-Йорка с большой русскоязычной общиной. Съемки проходили в том числе на Ocean Parkway. Именно здесь Данила впервые сталкивается с местными реалиями, когда пытается купить подержанную машину.

Хотя основное действие фильма позже перемещается в Чикаго, Нью-Йорк остается важной частью истории.

Кадр из фильма «Брат 2»

Мнение американцев о «Брате 2»

Зарубежным зрителям понравился фильм далеко не во всем. Часть американской аудитории особенно резко отреагировала на то, как в картине показаны иностранцы и американское общество.

«В фильме слишком много расизма, антисемитизма и сексизма. К тому же история кажется слабой, а персонажи получились поверхностными и построенными на стереотипах», «Здесь слишком много примитивных штампов. Похоже, фильм рассчитан на тех российских зрителей, которые спокойно относятся к расистским взглядам», «Не понимаю, почему Бодрова так боготворят. Его герой — ксенофоб, преступник и алкоголик, который постоянно нарушает закон и не слишком считается с окружающими», — пишут зрители.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Брат 2» (2000)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Если наберете 8 из 8 — вы настоящий знаток Гайдая и «просто красавец»: сложный тест на знание фильма «Операция "Ы"» Если наберете 8 из 8 — вы настоящий знаток Гайдая и «просто красавец»: сложный тест на знание фильма «Операция "Ы"» Читать дальше 7 сентября 2026
НТВ, у нас отмена! Почему зрители отказываются ждать премьеры нового «Невского»: «Скоро будет как в "Санта-Барбаре"» НТВ, у нас отмена! Почему зрители отказываются ждать премьеры нового «Невского»: «Скоро будет как в "Санта-Барбаре"» Читать дальше 5 сентября 2026
«Мучительно затянутое хождение по коридорам»: третий сезон «Укрытия» начался и закончился ничем — но у него 96% на RT «Мучительно затянутое хождение по коридорам»: третий сезон «Укрытия» начался и закончился ничем — но у него 96% на RT Читать дальше 5 сентября 2026
В России этот фильм про космос окрестили смесью «Чужого» и «Чебурашки», а иностранцы поставили ему 88% на RT В России этот фильм про космос окрестили смесью «Чужого» и «Чебурашки», а иностранцы поставили ему 88% на RT Читать дальше 5 сентября 2026
35 000 000 долларов в прокате: «Ночной дозор» Бекмамбетова стал культовым за границей только, когда из сюжета убрали этого героя 35 000 000 долларов в прокате: «Ночной дозор» Бекмамбетова стал культовым за границей только, когда из сюжета убрали этого героя Читать дальше 4 сентября 2026
Наш ответ «Теду Лассо»: «Тренировка гнева» с Гармашем и Кологривым обречена стать хитом Наш ответ «Теду Лассо»: «Тренировка гнева» с Гармашем и Кологривым обречена стать хитом Читать дальше 4 сентября 2026
Стоянов сразу предсказывал продолжение: главную героиню «На деревню дедушке 3» пока скрывают — и это основная интрига Стоянов сразу предсказывал продолжение: главную героиню «На деревню дедушке 3» пока скрывают — и это основная интрига Читать дальше 4 сентября 2026
Кушнир вернётся, но надолго ли: из «Ищейки-10» уже выводят персонажей Кушнир вернётся, но надолго ли: из «Ищейки-10» уже выводят персонажей Читать дальше 7 сентября 2026
Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Читать дальше 7 сентября 2026
Братья Коэн «копировали» этот фильм на протяжении 25 лет — но никто не заметил Братья Коэн «копировали» этот фильм на протяжении 25 лет — но никто не заметил Читать дальше 7 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше