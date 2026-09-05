Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма»

«Брат 2» давно стал фильмом, который знают далеко за пределами России. История Данилы Багрова, его поездка в США и привычный для картины 2000-х взгляд на американскую действительность сделали ленту особенно интересной зарубежной аудитории.

При этом иностранные зрители смотрят фильм совсем иначе, чем российские поклонники. В отзывах они обсуждают не только сюжет и героя, но и то, как в картине показаны США и их жители. И некоторые детали вызывают у зарубежной аудитории недоумение.

Где проходили съемки

Американская часть «Брата 2» начинается в Брайтон-Бич — районе Нью-Йорка с большой русскоязычной общиной. Съемки проходили в том числе на Ocean Parkway. Именно здесь Данила впервые сталкивается с местными реалиями, когда пытается купить подержанную машину.

Хотя основное действие фильма позже перемещается в Чикаго, Нью-Йорк остается важной частью истории.

Мнение американцев о «Брате 2»

Зарубежным зрителям понравился фильм далеко не во всем. Часть американской аудитории особенно резко отреагировала на то, как в картине показаны иностранцы и американское общество.

«В фильме слишком много расизма, антисемитизма и сексизма. К тому же история кажется слабой, а персонажи получились поверхностными и построенными на стереотипах», «Здесь слишком много примитивных штампов. Похоже, фильм рассчитан на тех российских зрителей, которые спокойно относятся к расистским взглядам», «Не понимаю, почему Бодрова так боготворят. Его герой — ксенофоб, преступник и алкоголик, который постоянно нарушает закон и не слишком считается с окружающими», — пишут зрители.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.