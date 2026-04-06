Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям»

Роман Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве» уже давно считается шведской литературной классикой и настоящим достоянием страны. Первая экранизация книги появилась в 2015 году — тогда на экраны вышла одноимённая картина.

В центре сюжета оказался суровый и неуживчивый пенсионер в исполнении Рольфа Лассгора, который, пережив утрату супруги, постоянно конфликтовал с соседями, не желавшими соблюдать заведённый им порядок.

Позже за адаптацию взялись и в Голливуде. Ремейк шведского фильма, получивший в русском прокате название «Мой ужасный сосед», вышел в 2022 году. Интересно, что оригинальное название картины буквально звучит как «Мужик по имени Отто».

Том Хэнкс, сменивший на экране скандинавского ворчуна, перенял все характерные черты своего предшественника: он выходит из себя при виде неверно припаркованной машины, с трудом переносит соседскую собачонку и готов давать отпор бюрократам в безупречных рубашках.

Впрочем, даже звёздный состав не помог американской версии избежать неизбежных сравнений с оригиналом — многие зрители сошлись во мнении, что шведская экранизация всё же оказалась сильнее.

Сюжет

Главный герой — угрюмый пенсионер Отто, который давно потерял вкус к жизни и единственное удовольствие находит в том, чтобы постоянно учить окружающих уму-разуму. Его привычное одиночество нарушает появление новых соседей — молодой семьи с двумя детьми.

Сначала Отто относится к ним с привычным недовольством, но постепенно между ворчуном и его соседями завязывается неожиданная дружба, которая заставляет героя оглянуться на своё прошлое и по-новому взглянуть на настоящее.

Отзывы

Марк Форстер, занявший режиссёрское кресло, не делал ставку на смелые ходы, но проявил трепетное отношение к литературному первоисточнику и щедро рассыпал в кадре детали-отсылки. Взять хотя бы сцену в кондитерской: на витрине красуются пирожные по-шведски. Однако зрители сходятся во мнении, что тем, кто уже знаком со скандинавской экранизацией, лучше не тратить время на голливудскую версию.