Американцы обожают этот фильм Гайдая с 8,2 на IMDb: «Бесценная нелепица»

Американцы обожают этот фильм Гайдая с 8,2 на IMDb: «Бесценная нелепица»

16 февраля 2026 08:27
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Иностранцы часто пересматривают комедию.

Режиссёр Леонид Гайдай вряд ли предполагал, что его «Кавказская пленница» станет не просто культовой комедией, а настоящим символом целой эпохи. Но именно так и произошло.

Фильм, наполненный тонким юмором и моментами, которые до конца понятны только жившим в том большом государстве, сумел перешагнуть границы и время.

Его до сих пор любят и ценят, причём не только на родине. Это хорошо видно по отзывам и высоким оценкам на международных платформах вроде IMDb.

Отзывы иностранцев

Зарубежные зрители признаются, что пересматривали фильм по нескольку раз, и каждый раз находили в нём новые, ускользавшие ранее детали. Хотя для многих гайдаевский юмор кажется слишком сумасшедшим и хаотичным, а сам обычай похищения невесты — совершенно диким.

«Получается полная, но бесценная нелепица. В этом фильме одна безумная выходка сменяет другую», «Мне больше всего нравится в картине "Песня о медведях". Вы же знаете, что неофициальный символ России — медведь. Если внимательно вслушаться в слова, кажется, что эта песня на самом деле — размышление о характере и душе русского народа», — делятся впечатлениями.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Критика и герои

Впрочем, зрители отмечают и некоторые слабые места. Например, многие считают, что Шурик слишком наивен и легковерен. Также отмечают, что персонажи в целом остаются статичными, их характеры почти не меняются от начала до конца фильма.

Зато героиню Нину в исполнении Натальи Варлей буквально боготворят.

«Она блестяще показала себя как уверенную, способную и независимую женщину с острым умом», — пишут в восторженных рецензиях.

Критика, конечно, тоже встречается. Некоторые отмечают, что актёры местами переигрывают, а образ Шурика кажется им слишком простым и плоским. Однако сами же зрители оговариваются: стиль картины — это яркий, почти клоунский фарс. Для такого жанра подобная игра и условность персонажей вполне уместны.

Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
