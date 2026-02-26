Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде

Когда картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вышла на экраны, никто не ожидал, что она станет не просто фильмом, а настоящим народным достоянием. Её разобрали на цитаты, полюбили за искренность и живых героев, которые говорили о простых и важных вещах.

А американские киноакадемики, вручая ленте «Оскар», руководствовались совсем другими критериями, чем советские зрители.

Победа фильма

Советский Союз выдвинул «Москва слезам не верит» на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, но в победу почти никто не верил, включая самого режиссёра. Владимир Меньшов даже не допускал мысли, что может получить заветную статуэтку, хотя с профессиональным любопытством пытался поймать по радио трансляцию церемонии.

Услышать удалось только «Голос Америки», да и тот с таким ужасным качеством, что режиссёр быстро оставил эту затею. Когда 1 апреля 1981 года ему сообщили о победе, он решил, что это первоапрельская шутка.

На саму церемонию в Лос‑Анджелесе Меньшов, конечно, не поехал — как невыездной, он не мог покинуть страну, так что получать награду пришлось сотруднику посольства, курировавшему культурные вопросы.

Позиция киноакадемиков

Американские киноакадемики увидели в «Москве...» историю, которую понимают без перевода, — классический путь self-made woman. Провинциалка покоряет столицу, добивается успеха сама, без чужой помощи, а личное счастье находит уже на вершине, да ещё и не в образе сказочного принца, а в самом обычном, живом человеке.

За внешним бытовым слоем скрывалась глубина, которую в Голливуде умеют ценить. И даже мелодраматичность, за которую фильм ругали дома, за океаном сыграла в плюс — картина идеально легла в формат кассового кино.

Американские коллеги отметили и режиссёрское мастерство Меньшова: его визуальный язык, точные приёмы, ёмкие метафоры, которые делают историю универсальной, не теряя национального колорита.