Киноафиша Статьи Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде

Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде

26 февраля 2026 21:02
Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)

Критикам особенно понравился фильм.

Когда картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вышла на экраны, никто не ожидал, что она станет не просто фильмом, а настоящим народным достоянием. Её разобрали на цитаты, полюбили за искренность и живых героев, которые говорили о простых и важных вещах.

А американские киноакадемики, вручая ленте «Оскар», руководствовались совсем другими критериями, чем советские зрители.

Победа фильма

Советский Союз выдвинул «Москва слезам не верит» на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, но в победу почти никто не верил, включая самого режиссёра. Владимир Меньшов даже не допускал мысли, что может получить заветную статуэтку, хотя с профессиональным любопытством пытался поймать по радио трансляцию церемонии.

Услышать удалось только «Голос Америки», да и тот с таким ужасным качеством, что режиссёр быстро оставил эту затею. Когда 1 апреля 1981 года ему сообщили о победе, он решил, что это первоапрельская шутка.

На саму церемонию в Лос‑Анджелесе Меньшов, конечно, не поехал — как невыездной, он не мог покинуть страну, так что получать награду пришлось сотруднику посольства, курировавшему культурные вопросы.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)

Позиция киноакадемиков

Американские киноакадемики увидели в «Москве...» историю, которую понимают без перевода, — классический путь self-made woman. Провинциалка покоряет столицу, добивается успеха сама, без чужой помощи, а личное счастье находит уже на вершине, да ещё и не в образе сказочного принца, а в самом обычном, живом человеке.

За внешним бытовым слоем скрывалась глубина, которую в Голливуде умеют ценить. И даже мелодраматичность, за которую фильм ругали дома, за океаном сыграла в плюс — картина идеально легла в формат кассового кино.

Американские коллеги отметили и режиссёрское мастерство Меньшова: его визуальный язык, точные приёмы, ёмкие метафоры, которые делают историю универсальной, не теряя национального колорита.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
