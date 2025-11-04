Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Амбициознее «Тихого Дона» и «Брестской крепости»? Что известно о новом сериале «Искра», которому прочат статус главной военной драмы СНГ

Амбициознее «Тихого Дона» и «Брестской крепости»? Что известно о новом сериале «Искра», которому прочат статус главной военной драмы СНГ

4 ноября 2025 16:40
"Искра"

Картина будет опираться на реальные судьбы бойцов, чья история долго оставалась вне фокуса кино.

Военная драма «Искра», которую разрабатывает студия 1-2-3 Production, уже на этапе анонса впечатляет амбициозностью.

Создатели заявили о намерении снять самый масштабный совместный проект стран СНГ за последние годы. Сериал объединит сразу несколько культурных традиций и расскажет историю, которая могла случиться только в многонациональной армии СССР.

О чем расскажет «Искра»

Сериал будет восьмисерийным, но замысел куда шире формата мини-драмы. В основе — реальная дивизия, где бок о бок воевали представители десятков национальностей. Эта линия попытается вернуть в общественное поле тему единства фронтовиков.

Создатели подчеркивают: это не реконструкция боев и не хроника конкретной операции. «Искра» — о людях, которые в разных республиках, разными языками и с разными характерами пришли защищать одну страну.

Масштабы производства

В создании «Искры» будут участвовать сразу несколько киностудий стран СНГ.

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян заявил, что «кино — это универсальный язык, способный объединять народы». В рамках проекта он отметил значимость совместной работы и идею сохранения «вневременных ценностей — мужества, героизма, преданности Родине».

К участию в создании сериала будут привлечены исторические консультанты, чтобы избежать фактологических ошибок и максимально приблизить действие картины к реальному историческому прошлому.

Проект настолько амбициозен по замыслу, что его уже ставят в один ряд с самыми масштабными военными драмами — вроде «Тихого Дона» и «Брестской крепости».

Также прочитайте: Три свежих умных фильма, которые накрывают приятным послевкусием — есть российский с рейтингом 8,2

Фото: 1-2-3 Production
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
137 наград и 350 номинаций: этот сериал критики поставили выше «Сопрано» и «Игры престолов» – не зря он оказался в Книге рекордов Гиннесса 137 наград и 350 номинаций: этот сериал критики поставили выше «Сопрано» и «Игры престолов» – не зря он оказался в Книге рекордов Гиннесса Читать дальше 5 ноября 2025
Новый детективный триллер от OKKO, который чем-то похож на «Трассу»: в главной роли Трибунцев – он выяснит, куда исчез 5-летний ребенок Новый детективный триллер от OKKO, который чем-то похож на «Трассу»: в главной роли Трибунцев – он выяснит, куда исчез 5-летний ребенок Читать дальше 4 ноября 2025
Финал близко: 5 фанатских теорий о новом сезоне «Очень странных дел», которые сводят с ума интернет Финал близко: 5 фанатских теорий о новом сезоне «Очень странных дел», которые сводят с ума интернет Читать дальше 3 ноября 2025
Сценарий от автора «Переходного возраста» и Карлайл в главной роли: новый сериал «Взлом» основан на реальных событиях - вы должны это увидеть Сценарий от автора «Переходного возраста» и Карлайл в главной роли: новый сериал «Взлом» основан на реальных событиях - вы должны это увидеть Читать дальше 1 ноября 2025
Для тех, кто не может прийти в себя после 4 сезона «Ведьмака», Netflix выпустил спин-офф: в нем есть и Цири, и Бонарт Для тех, кто не может прийти в себя после 4 сезона «Ведьмака», Netflix выпустил спин-офф: в нем есть и Цири, и Бонарт Читать дальше 5 ноября 2025
Всего за сутки сериал с Шоном Бином стал хитом стримингов США: FlixPatrol поставил его на первое место Всего за сутки сериал с Шоном Бином стал хитом стримингов США: FlixPatrol поставил его на первое место Читать дальше 5 ноября 2025
Этот сериал HBO окрестили новым «Сексом в большом городе»: стартовал только 2 ноября и с первой серии получил 81% на RT и преданных зрителей Этот сериал HBO окрестили новым «Сексом в большом городе»: стартовал только 2 ноября и с первой серии получил 81% на RT и преданных зрителей Читать дальше 5 ноября 2025
Всего одним поступком безжаластная Садакат заслужила любовь зрителей: в новой серии «Далекого города» страсти накалились до предела Всего одним поступком безжаластная Садакат заслужила любовь зрителей: в новой серии «Далекого города» страсти накалились до предела Читать дальше 5 ноября 2025
Не только Ванкувер и монстр недели: что общего между «Секретными материалами» и «Сверхъестественным» Не только Ванкувер и монстр недели: что общего между «Секретными материалами» и «Сверхъестественным» Читать дальше 5 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше