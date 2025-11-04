Амбициознее «Тихого Дона» и «Брестской крепости»? Что известно о новом сериале «Искра», которому прочат статус главной военной драмы СНГ

Картина будет опираться на реальные судьбы бойцов, чья история долго оставалась вне фокуса кино.

Военная драма «Искра», которую разрабатывает студия 1-2-3 Production, уже на этапе анонса впечатляет амбициозностью.

Создатели заявили о намерении снять самый масштабный совместный проект стран СНГ за последние годы. Сериал объединит сразу несколько культурных традиций и расскажет историю, которая могла случиться только в многонациональной армии СССР.

О чем расскажет «Искра»

Сериал будет восьмисерийным, но замысел куда шире формата мини-драмы. В основе — реальная дивизия, где бок о бок воевали представители десятков национальностей. Эта линия попытается вернуть в общественное поле тему единства фронтовиков.

Создатели подчеркивают: это не реконструкция боев и не хроника конкретной операции. «Искра» — о людях, которые в разных республиках, разными языками и с разными характерами пришли защищать одну страну.

Масштабы производства

В создании «Искры» будут участвовать сразу несколько киностудий стран СНГ.

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян заявил, что «кино — это универсальный язык, способный объединять народы». В рамках проекта он отметил значимость совместной работы и идею сохранения «вневременных ценностей — мужества, героизма, преданности Родине».

К участию в создании сериала будут привлечены исторические консультанты, чтобы избежать фактологических ошибок и максимально приблизить действие картины к реальному историческому прошлому.

Проект настолько амбициозен по замыслу, что его уже ставят в один ряд с самыми масштабными военными драмами — вроде «Тихого Дона» и «Брестской крепости».

