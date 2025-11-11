Меню
Amazon Prime Video хотел сделать из сериала Fallout лучшую адаптацию видеоигр: но вот 5 моментов, в которых он облажался

11 ноября 2025 16:40
Кадр из сериала «Fallout»

Преданным поклонникам вселенной было сложно угодить.

Amazon Prime Video рассчитывал на громкий успех: сериал «Fallout» обещал стать примером того, как нужно адаптировать культовые видеоигры. И первые отзывы казались восторженными — актёры в образах, декорации с вниманием к деталям, фирменная смесь иронии и безумия.

Но чем больше зрителей пересматривали сцены, тем громче становилось возмущение в фанатских сообществах. Старые игроки уверены: шоу получилось красивым, но неправдоподобным, а его создатели — слишком вольно обошлись с лором.

Тодд Говард — не тот человек для этой вселенной

Исполнительный продюсер Bethesda Тодд Говард, создатель Fallout 3, 4 и 76, стал главным куратором сериала. И именно это вызвало шквал критики. По мнению фанатов, Говард не имеет отношения к оригинальной атмосфере первых частей, созданных Black Isle и Obsidian. Его участие посчитали «фатальной ошибкой», ведь действие шоу происходит на западе США — там, где развивались именно «старые» игры.

Мир слишком чистый для ядерной пустоши

Кадр из сериала «Fallout»

Пустошь в сериале выглядит подозрительно ухоженной: костюмы — как из химчистки, броня сверкает, пейзажи словно из рекламного буклета. Фанаты уверены, что постапокалипсис должен быть грязным и мрачным, а не блестящим. При этом сценаристы объясняют наивность Люси логично: она впервые вышла из убежища и просто не знает, как страшен внешний мир.

Несостыковки с Fallout: New Vegas

Самый громкий спор разгорелся из-за карты с надписью «Падение Шейди-Сэндс, 2277 год». В играх этот город ещё существовал во времена Fallout: New Vegas, и фанаты увидели в этом неуважение к канону. Тодду Говарду пришлось вмешаться лично:

«Мы аккуратны с хронологией. Всё, что случилось в предыдущих играх, включая New Vegas, действительно случилось», — заявил он.

Но даже после разъяснений зрители продолжили обвинять сериал в попытке «переписать» любимую вселенную.

Братство Стали выглядит как пародия

Кадр из сериала «Fallout»

В играх — грозный военный орден, а в сериале — почти подростковый кружок. Рыцари теряют дисциплину, ведут себя непоследовательно и зачем-то летают на дирижабле, хотя во вселенной — острая нехватка топлива. Поклонники назвали такое изображение «унижением фракции», которая всегда символизировала силу и порядок.

Слишком много флешбеков

Авторы сделали ставку на прошлое — показали, как корпорация Vault-Tec создавала убежища и довела мир до катастрофы. Эти сцены добавили глубины, но нарушили динамику, передает The Girl.

Зато сюжетная линия Купера Говарда, превратившегося в гуля, стала одной из самых эмоциональных: он — живое напоминание о цене человеческой алчности.

Даже самые преданные фанаты признают: сериал получился эффектным и масштабным. Но, как часто бывает, красивый фасад не заменил того самого безумного, абсурдного и чуть грязного духа, за который миллионы любили Fallout.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
