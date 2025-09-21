«Альтер» с актером из «Гарри Поттера» и тройкой россиян получил у русскоязычных зрителей 4,9 балла, на Западе — гораздо лучше

Фильм собрал противоположные отзывы: от сдержанных до максимальных оценок за игру актёров и динамику.

Фантастический боевик «Альтер» (2025) с Томом Фелтоном в главной роли и участием российских актёров Игоря Жижикина, Елизаветы Бугуловой и Алексея Филимонова вышел в прокат в сентябре.

Картина собрала разные отклики: рейтинги оказались умеренными, но зрители обсуждают фильм активно, давая как положительные, так и сдержанные оценки.

О чём фильм

Действие разворачивается в недалёком будущем после ядерной войны. Человечество разделилось на «генетиков» — людей с модифицированной ДНК и особыми возможностями, и «особенных» — тех, кто оказался лишён преимуществ.

Герой Тома Фелтона, изобретатель Леон, прикованный к инвалидному креслу, живёт вместе с племянницей Хлоей (Елизавета Бугулова).

Они промышляют мелкими кражами, но случайно становятся свидетелями крупного заговора, угрожающего уничтожением «особенных».

На фоне борьбы за выживание разворачиваются драмы, погони и боевые сцены, в которых Леон пытается доказать, что сила не всегда в генах.

Те, кто отёсся к картине скептически

Александр Л. поставил на «Яндекс. Отзывах» 4 балла из 10 и признался, что пошёл в кино ради Тома Фелтона. По его словам, фильм получился «глуповатым, но зато динамичным», а актёры сыграли добротно.

Светлана Саранцева оценила картину на 5 баллов и посоветовала смотреть её дома:

«Один раз ради интереса — можно».

Те, кто в восторге

Наряду со сдержанными отзывами, есть и восторженные. Софья Щербакова оценила фильм на 10 баллов:

«Очень понравился фильм. Рекомендую людям, которые любят фантастику».

Mary Sova тоже поставила десятку, подчеркнув:

«Понравился фильм. Том Фелтон играет чудесно!»

Арина Дмитриенко назвала сюжет «очень интересным» и написала, что с удовольствием советует картину к просмотру.

Кир Павлов лаконично подвёл итог: «Очень крутой, мне понравилось» — и тоже поставил 10.

Рейтинги

На «Кинопоиске» у «Альтера» — 4,9 (642 оценки), на IMDb — 6,3 из 10.

Также прочитайте: Каждая серия играет на нервах: топ российских детективных сериалов 2025 года, от которых ничего не ждешь, а зря