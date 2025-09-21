Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Альтер» с актером из «Гарри Поттера» и тройкой россиян получил у русскоязычных зрителей 4,9 балла, на Западе — гораздо лучше

«Альтер» с актером из «Гарри Поттера» и тройкой россиян получил у русскоязычных зрителей 4,9 балла, на Западе — гораздо лучше

21 сентября 2025 14:15
«Альтер» с актером из «Гарри Поттера» и тройкой россиян получил у русскоязычных зрителей 4,9 балла, на Западе — гораздо лучше

Фильм собрал противоположные отзывы: от сдержанных до максимальных оценок за игру актёров и динамику.

Фантастический боевик «Альтер» (2025) с Томом Фелтоном в главной роли и участием российских актёров Игоря Жижикина, Елизаветы Бугуловой и Алексея Филимонова вышел в прокат в сентябре.

Картина собрала разные отклики: рейтинги оказались умеренными, но зрители обсуждают фильм активно, давая как положительные, так и сдержанные оценки.

О чём фильм

Действие разворачивается в недалёком будущем после ядерной войны. Человечество разделилось на «генетиков» — людей с модифицированной ДНК и особыми возможностями, и «особенных» — тех, кто оказался лишён преимуществ.

Герой Тома Фелтона, изобретатель Леон, прикованный к инвалидному креслу, живёт вместе с племянницей Хлоей (Елизавета Бугулова).

Они промышляют мелкими кражами, но случайно становятся свидетелями крупного заговора, угрожающего уничтожением «особенных».

На фоне борьбы за выживание разворачиваются драмы, погони и боевые сцены, в которых Леон пытается доказать, что сила не всегда в генах.

Те, кто отёсся к картине скептически

Александр Л. поставил на «Яндекс. Отзывах» 4 балла из 10 и признался, что пошёл в кино ради Тома Фелтона. По его словам, фильм получился «глуповатым, но зато динамичным», а актёры сыграли добротно.

Светлана Саранцева оценила картину на 5 баллов и посоветовала смотреть её дома:

«Один раз ради интереса — можно».

«Альтер» с актером из «Гарри Поттера» и тройкой россиян получил у русскоязычных зрителей 4,9 балла, на Западе — гораздо лучше

Те, кто в восторге

Наряду со сдержанными отзывами, есть и восторженные. Софья Щербакова оценила фильм на 10 баллов:

«Очень понравился фильм. Рекомендую людям, которые любят фантастику».

Mary Sova тоже поставила десятку, подчеркнув:

«Понравился фильм. Том Фелтон играет чудесно!»

Арина Дмитриенко назвала сюжет «очень интересным» и написала, что с удовольствием советует картину к просмотру.

Кир Павлов лаконично подвёл итог: «Очень крутой, мне понравилось» — и тоже поставил 10.

Рейтинги

На «Кинопоиске» у «Альтера» — 4,9 (642 оценки), на IMDb — 6,3 из 10.

Также прочитайте: Каждая серия играет на нервах: топ российских детективных сериалов 2025 года, от которых ничего не ждешь, а зря

Фото: Кадр из фильма «Альтер» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Читать дальше 28 сентября 2025
7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды 7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды Читать дальше 28 сентября 2025
Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника» Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника» Читать дальше 28 сентября 2025
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум Читать дальше 27 сентября 2025
Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Читать дальше 27 сентября 2025
Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Читать дальше 27 сентября 2025
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров Читать дальше 26 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше