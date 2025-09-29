Меню
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским

29 сентября 2025 17:38
Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

Запишите себе этот день в календаре, ведь он точно запомнится надолго.

Ждете премьеру «Бара "Один звонок"» с Данилой Козловским? Тогда готовьтесь: это не история про героя-любовника, а мрачный фэнтези-детектив, где следователь идёт по следу пропавшего мальчика и выходит на бар, способный связать живых с мёртвыми.

Почему проект так интригует — и самое главное, когда выйдут все серии, чтобы вы не пропустили ни одной, — рассказываем прямо сейчас.

О сериале

В центре сюжета — следователь Андрей Морозов. Его жена лежит в коме, а её сын Витя исчез. Все улики приводят героя к таинственному заведению, которое появляется и исчезает в разных районах Москвы. Бар «Один звонок» дарит шанс услышать умершего близкого, но взамен требует сыграть в русскую рулетку.

Проект снял режиссёр Сергей Филатов, знакомый зрителям по сериалам «Урок» и «Один клик». Сценарий писала команда авторов: Юрий Голайдо, Сергей Левитан, Михаил Осипов, Александр Фомин.

Съёмки проходили в Бутырском районе Москвы. В главных ролях — Данила Козловский, Александр Ильин-младший и Оксана Акиньшина.

Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

Расписание выхода

Первый сезон состоит из семи серий. Все они выходят одновременно в онлайн-кинотеатре Kion 1 октября. Это ли не радость?

Эпизод

Дата выхода

1-я серия

1 октября

2-я серия

1 октября

3-я серия

1 октября

4-я серия

1 октября

5-я серия

1 октября

6-я серия

1 октября

7-я серия

1 октября

Что дальше

Будет ли у «Бара «Один звонок» второй сезон, пока не сообщается. Но даже один сезон обещает стать событием: редкий пример российского жанрового сериала, где мистика переплетается с детективом, а ставка в каждой серии — жизнь героя.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 мини-сериалов, которые выбьют вас из реальности.

Фото: Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
