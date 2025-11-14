Один из главных релизов 2025 года: «Алиса в стране чудес» покорила людские сердца и топы — как так вышло?

Почему новая «Алиса в Стране чудес» так стремительно ворвалась в лидеры проката — и сколько же на самом деле стоило её создать? Картину обсуждают уже вторую неделю: мюзикл на песнях Высоцкого, яркий визуальный стиль и звёздный каст сделали своё дело.

Фильм держится в топе российского кинопроката и продолжает удивлять темпами, с которыми растёт интерес зрителей. Но чем громче успех, тем настойчивее главный вопрос — какой бюджет у проекта, если он показывает такие результаты?

Сборы, которые говорят сами за себя

По данным кинопроката, «Алиса» уверенно идёт в числе лидеров и считается одним из главных релизов года. Отметка в миллиард уже пройдена. Фильм вошёл в компанию самых востребованных отечественных проектов сезона, а зрительский сарафан делает своё — на сеансы идут семьями, как когда-то на новогодние хиты.

Бюджет, который держат в тайне

Создатели не раскрывают размер сметы. Официальных данных нет, и продюсеры комментариями не делятся. Однако масштаб съёмок, объём декораций, музыкальные номера и количество задействованных актёров дают понять: продакшен был далеко не скромным. Интрига вокруг стоимости только разогревает интерес.

Почему сработало

История 15-летней Алисы, оказавшейся в мире, где нет времени, работает сразу на нескольких уровнях: для взрослых — ностальгические песни из дискоспектакля 1976 года, для подростков — динамичное приключение.

Режиссёр Юрий Хмельницкий собрал сильный ансамбль: Анну Пересильд, Милоша Биковича, Паулину Андрееву, Ирину Горбачёву и Сергея Бурунова.

