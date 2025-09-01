Меню
Алина Старкова, Морозов, Зоя, Федор, Нина.. почему герои сериала Netflix «Тень и кость» носят русские имена и фамилии?

1 сентября 2025 17:09
Кадр из сериала «Тень и кость»

Книга так-то тоже американской писательницы. 

Многие смотрят «Тень и кость» и недоумевают: сериал Netflix, книга американской писательницы, действие явно происходит в вымышленном мире — так почему же у героев русские имена и знакомые слова?

Алина Старкова, Морозов, Зоя, Фёдор, Давид, Геня… Кажется, будто история разворачивается где-то в дореволюционной России. На самом деле у этого есть простое объяснение, и оно кроется в замысле автора вселенной.

Мир Равки и влияние России

Ли Бардуго, автор книг, по которым снят сериал, сознательно вдохновлялась Российской империей XIX века. Ей хотелось создать мир, отличающийся от привычных фэнтези-декораций с рыцарями, замками и кельтскими легендами.

Так появилась Равка — вымышленное государство, напоминающее Россию, но не совпадающее с ней. Отсюда и русские имена, намёки на географию и костюмы:

  • кафтаноподобная одежда и меховые воротники;
  • вымышленные регионы с намёком на реальность — Новокрим, Тсиба, Керчь;
  • знакомые имена и слова, но в другом контексте.
Кадр из сериала «Тень и кость»

Это не Россия

Важно понимать, что Равка — полностью вымышленная страна. Здесь нет Петербурга, Москвы или настоящих исторических событий. Рядом с ней существуют другие фантастические государства — Фьёрда, Шу Хан, Новокрим. Даже язык в мире Бардуго гибридный: это смесь английского, русского и придуманного наречия.

В чём магия приёма

Русские имена и культурные отсылки создают атмосферу узнаваемой чуждости. Для западных зрителей это выглядит свежо и экзотично, а для российских вызывает лёгкое ощущение параллельной реальности.

Именно этот культурный микс — русские мотивы, магия, заклинания, политические интриги — делает мир «Тени и кости» особенным и отличающимся от сотен других фэнтези-проектов.

Сериал кажется одновременно близким и далёким — и именно это ощущение загадочности делает его таким притягательным.

Ранее мы писали: «Гарри Поттер» даже рядом не стоял бы: 6 российских фэнтези, которые заслуживают эпичных экранизаций.

Фото: Кадр из сериала «Тень и кость»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
