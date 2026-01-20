Алев должна была остаться в «Клюквенном щербете» до финала: почему так жестоко «убили» героиню

Сериал «Клюквенный щербет» одним из первых в турецком кино поднял острую тему различий в менталитетах. Его сюжет строится на браке молодых людей из совершенно разных семей.

Их родственникам приходится сталкиваться с вопросами религии, финансов и традиционных ролей в семье. Именно на этой почве возникают интриги и неожиданные повороты в отношениях между героями.

Алев в сериале «Клюквенный щербет»

В турецком сериале одну из ключевых ролей сыграла Мюжде Узман. Ранее актриса уже завоевала симпатии российской аудитории, исполнив роль жены преданного Бали-бея в «Великолепном веке».

В новой работе она перевоплотилась в Алев — организатора свадеб, чья жизнь оказывается неожиданно тесно переплетена с судьбами главных героев. Её персонаж стал важным связующим звеном в запутанных отношениях двух семей.

Однако сценаристы подготовили зрителям жёсткий сюжетный поворот: в финале третьего сезона Алев трагически погибает во время родов. Эта драматическая развязка оставляет её мужа, Апо, один на один с новорождённым ребёнком.

Мюжде Узман в сериале «Клюквенный щербет»

А ведь история персонажа Алев вполне могла получить иное развитие. Изначально продюсер проекта Фарук Тургут видел для неё долгосрочные перспективы в сериале. Однако планам помешало внезапно изменившееся поведение исполнительницы роли, Мюжде Узман.

Актриса начала активно делиться с подписчиками в социальных сетях тревожными видеообращениями. Со слезами на глазах она жаловалась на истощение, утверждая, что напряжённый съёмочный график серьёзно подорвал её физическое и эмоциональное состояние, и выражала желание покинуть проект.

Однако вскоре всплыла истинная причина её стремления уйти. Оказалось, что Мюжде Узман получила более выгодный контракт на участие в другом популярном сериале — «Любовь, брак, развод».

Когда этот факт стал известен продюсеру Тургуту, он воспринял действия актрисы как предательство и проявил характер. В качестве ответной меры он отдал сценаристам категоричный приказ — немедленно и безвозвратно «убрать» Алев из сюжета «Клюквенного щербета», что и привело к её внезапной гибели.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 самых экспортируемых турецких сериалов в истории.