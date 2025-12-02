Меню
Киноафиша Статьи Алеша смеется, Добрыня рассуждает, Илья ломает стены, но кто номер один? Спор длиной в век — кто сильнее из богатырей?

2 декабря 2025 18:00
Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» (2024)

Среди них есть явный лидер 100%.

Алеша Попович, Илья Муромец или Добрыня Никитич — кто из них тянет больше всех? В мультфильмах «Три богатыря» каждый из героев звучит по-своему: один — хитрец, другой — дипломат, третий — машина силы.

Но если разобраться без эмоций и кавалерийского наскока, у богатырской троицы действительно есть свой лидер.

Алеша Попович: сила не в мышцах

Алеша — самый легкий на подъём. Быстрый ум, острая смекалка, умение выкрутиться из любой засады — вот его главный ресурс. Да, физически он слабее остальных, но зато ловкость и дерзость делают его незаменимым.

В былинах Алеша — тот ещё сердцеед и пересмешник, а иногда и провокатор, который способен создать проблему ровно там, где её не было.

Но сила у Алеши особенная — стратегическая. Он тот, кто первым замечает опасность и первым же придумывает, как вывернуться.

Добрыня Никитич: дипломатия и благородство

Добрыня — образованный, спокойный, интеллигентный богатырь. В былинах он знает языки, играет на гуслях, совмещая силу с манерами воспитанного героя.

Если Алеша — огонь, то Добрыня — вода. Он не хвастается мускулами, но когда нужна настоящая мощь, Добрыня способен развернуть исход любой битвы.

Это богатырь, который держит баланс: мудрый, выносливый, честный. Но его сила — в умении быть опорой, а не в том, чтобы ломать стены плечом.

Илья Муромец: абсолютный чемпион

И вот главный претендент. Илья — тот самый богатырь, который 33 года лежал на печи, а потом встал и пошёл вершить судьбы. Его сила — архетипическая. Он суров, прямолинеен, справедлив и всегда делает то, что должен.

В былинах именно Илья — главный защитник Руси, способный выдерживать атаки, которые другим не по силам. Он — богатырь-символ, богатырь-скала. И да: если оценивать чисто физическую мощь, то победитель очевиден — Илья Муромец. Именно его считают самым сильным и самым грозным из всей троицы.

Читайте также: Вышел свежий трейлер «Три богатыря и свет клином» — и, кажется, нас ждет сразу три будущих младенца в кадре (видео)

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» (2024)
Екатерина Адамова
