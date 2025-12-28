Алентова точно знала, почему Катерину из «Москвы слезам не верит» поняли женщины даже в Гвинее: «Не роль, а судьба»

У Веры Алентовой за карьеру было множество образов. Но для большинства зрителей она навсегда осталась Катериной из «Москвы слезам не верит».

Фильму уже больше четырёх десятилетий, а его до сих пор смотрят. Картина заставляет вновь прилипнуть к экрану, даже когда её показывают в эфире в сотый раз. Эта лента и сегодня не утратила своей силы.

И сама актриса хорошо понимала причину такого отклика. Она точно знала, почему история её героини так глубоко отзывается в сердцах зрительниц.

Вера Алентова в фильме «Москва слезам не верит»

Изначально актриса даже не рассматривала участие в этой картине. Первое знакомство со сценарием её разочаровало. История казалась ей слишком простой и поверхностной, словно сделанной «наскоком».

На пробы главной героини приглашали других известных актрис. Маргарита Терехова в тот момент была занята в «Трёх мушкетёрах». Ирине Купченко, как и Алентовой, текст не пришёлся по душе. Рассматривались и другие кандидатуры, но без такого звёздного статуса.

В итоге роль досталась Вере Алентовой. Это произошло из-за стечения обстоятельств и твёрдой позиции её супруга Владимира Меньшова. Режиссер настаивал, чтобы играла именно она.

Вера Алентова и Катерина Тихомирова

За первый год проката фильм посмотрели 90 миллионов человек. Зрители приняли его с восторгом, но профессиональные критики обрушились на картину. Они называли её наивной и стыдной сказкой для взрослых.

Зато за границей мнение оказалось иным. Лента получила престижную премию «Оскар». После этого голоса недовольных критиков на родине поутихли.

Вера Алентова прекрасно понимала секрет успеха своей героини. Она знала, почему Катерина Тихомирова так глубоко тронула сердца миллионов женщин, несмотря на всю критику.

«Я сыграла не просто роль, а целую судьбу. Зрители полюбили мою Катю, потому что у большинства наших женщин жизнь сложилась похожим образом. Не все, конечно, становятся директорами, но тяготы те же: растить детей, часто в одиночку, нести на себе всё», — говорила актриса в интервью.

Она отмечала удивительную универсальность этого образа.

«Мою Катю поняли и полюбили повсюду. Не было страны, где бы ко мне не подошла женщина и не сказала, что эта история — про неё. Так было и во Франции, и в Канаде, и в Индии... Даже в Гвинее», — признавалась звезда.

Ранее портал «Киноафиша» писал о смерти актрисы.