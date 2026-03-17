Александрову такой вы не видели: всего 1 сериал заставит посмотреть на актрису по-другому — Васильев там тот еще кадр

17 марта 2026 08:27
Кадр из сериала «Открытый брак»

Сериал «Открытый брак» наделал немало переполоху. 

Актриса Марина Александрова нередко играет романтичных героинь, однако за последние годы звезда кино и театра значительно расширила свое амплуа, в том числе и скандальным сериалом «Открытый брак».

О чем сериал

Сева и Оксана много лет вместе, им обоим по 40. У пары налаженная жизнь и для многих их брак буквально мечта. Однако все не так просто. Оксана давно страдает от невнимания мужа и окунувшись в гущу проблем внезапно изменяет Севе. Однако и Сева также изменяет жене. Правда, для нее это измена первая, а он уже 7 лет позволяет себе разные вольности. Узнав об измене друг друга, супруги решаются на «открытый брак», который приносит лишь больше проблем

Конституция «открытого брака» и возлюбленный на 20 лет моложе

Роль Оксаны для Марины Александровой весьма не специфичная. Ее героиня подписывает с мужем Конституцию, согласно которой для измен в браке существуют правила. Окунувшись в новую жизнь, Оксана отвечает на чувства молодого сына их общих друзей.

«Открытый брак» — это творческое хулиганство по-любви с невероятной командой. Думаю, зрителю будет интересно смотреть, как герои ищут ответы на вопросы, которые мы все себе задаем, когда возникают сложности в семье, с любимыми людьми», — говорила актриса о сериале.

Роль Севы исполнил Антон Васильев, известный по сериалам «Хрустальный» и «Невский». Его Сева абсолютно циничный мужчина, который привык вести двойную жизнь. В одной он любящий муж и прекрасный отец, в другой — бабник с огромным количеством любовниц. Однако соглашение с женой и его заставляет посмотреть по-другому на их брак.

Фото: Кадр из сериала «Открытый брак»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
