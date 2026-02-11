«Акушер-3» снимают для НТВ с реальными врачами и в действующих операционных: свежие детали нового сезона

Панфилов тоже на месте, не переживайте.

Телеканал НТВ готовит третий сезон медицинской драмы «Акушер» с Никитой Панфиловым. Проект продолжает историю военного врача Глеба Каверина, который после случайно принятых родов сменил профиль и стал акушером.

К третьему сезону герой уже работает в перинатальном центре Нижнего Новгорода, но личные и профессиональные решения снова ставят его под удар.

Сюжет стартует спустя полгода после финала второго сезона. Каверин возвращается к руководству центром, его окружение живет обычной жизнью, однако линия Лизаветы Громовой, оказавшейся под арестом, выходит на первый план.

Глеб пытается добиться её освобождения. В деле замешан бизнесмен Еремеев, роль которого исполняет Владислав Котлярский. Именно он становится ключевой фигурой нового конфликта.

После сложной операции врачебная комиссия отстраняет Каверина от работы на три месяца. Позже выясняется, что за решением стоит Еремеев. Он предлагает сделку: Каверин возвращается к хирургии и становится наставником его дочери Киры. Взамен бизнесмен готов содействовать освобождению Громовой. Эта линия формирует основной драматический узел сезона.

Сериал снимается в Нижнем Новгороде и Дзержинске. В кадре используются реальные операционные, остальные локации — декорации. На площадке работают медицинские консультанты, часть врачей участвует в массовых сценах.

Режиссер всех сезонов — Денис Карро. Сценарий пишут Ираклий Абзианидзе и Василий Павлов, ранее работавшие над «Самарой», «Ищейкой» и «Закрытой школой». Дата премьеры пока не объявлена.