Эту актрису негласно называют «Раневской XXI века»: она, кстати, заняла 1 место в народном голосовании и снялась в сотне фильмов

29 декабря 2025 14:00
Legion-Media

Премьера трогательного фильма состоится 19 февраля 2026 года.

Эту актрису уже называют «новой Раневской» — и сделали это не к премьере фильма и не ради громкого заголовка. Повод куда необычнее: именно её голосом заговорил самый неожиданный персонаж грядущей российской премьеры. И сравнение с легендой здесь звучит удивительно уместно.

Голос, который тянет на себе весь образ

Режиссёр Антон Богданов искал не просто озвучивание, а характер — мощный, уверенный, с тем самым хрипотцой, от которой сразу чувствуется внутренний стержень.

Он хотел, чтобы героиня была «самодостаточной и уверенной в себе, немного с жаргоном» — именно так он описал идеал, вдохновлённый манерой Фаины Раневской. И этот ориентир сразу сузил круг кандидатов до одной-единственной актрисы — Марии Ароновой

Как её выбрали

Когда Богданов набрал номер, он ожидал отказ — всё-таки предлагал озвучивать бегемота в фильме «Красавица». Но услышал другое:

«Фаины Раневской с нами давно нет, но я знал, что если кто-то и может сравниться с ней по силе и энергетике, то это Мария Аронова… Честно говоря, когда я нашёл её номер телефона, позвонил и представился, то боялся, что она сразу откажется, ведь я предлагал озвучить бегемота. Но Мария ответила: “С удовольствием! Давайте скорее материал, хочу почитать, я готова”. Так наша Красавица обрела свой настоящий голос, и принадлежит он Марии Ароновой».

Именно так актриса, которую всё чаще называют «Раневской XXI века», подарила героине голос, от которого чувствуется харизма, характер и внутренняя мощь.

А фильм «Красавица» выйдет лишь в феврале 2026-го, но обсуждать его начали намного раньше. Потому что иногда одна роль — точнее, один голос — превращает актрису в событие сама по себе.

Читайте также: «В “Батальоне” она меня потрясла»: почему Аронова обошла глянцевых звезд и стала в 2025 году №1 по версии зрителей — даже кинокритики в приятном шоке

Фото: Legion-Media
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
