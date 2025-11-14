Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы

«Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы

14 ноября 2025 22:00
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Не триумф, но какой-никакой шаг вперед.

Сегодня, 14 ноября, «Иллюзия обмана 3» наконец добралась до больших экранов — и стала первым фильмом серии, который критики встретили не в штыки.

Премьера вызвала резонанс: зрители ринулись за ностальгией по «Всадникам», а на Rotten Tomatoes картина неожиданно показала 58% свежести — лучший результат франшизы. Не триумф, но впервые — уверенный шаг вперёд.

Триквел получился шумным, быстрым и максимально зрелищным — тем самым лёгким кино, которое запускают в ноябре, чтобы просто выдохнуть.

Однако критики сразу разделились: одни увидели в фильме честное развлечение, другие — пустой блеск и зависимость от CGI. Несмотря на это, именно третья часть выглядит наиболее собранной, чем предыдущие попытки вернуть серии былой шарм.

Вот что они пишут о фильме:

  • «Хоть серия „Иллюзия обмана“ не слишком впечатляет, третья часть получила новую жизнь, множество забавных трюков и захватывающую историю, которая, возможно, не самая глубокая. Но она достаточно интересная, чтобы стать приключением, которое понравится публике.»
  • «Несмотря на некоторые развлекательные элементы ограблений, создатели фильма, похоже, не понимают, что фильм о магии, состоящий преимущественно из спецэффектов CGI, получился одновременно дешёвым и без смысла.»
  • «Фильм снят плохо, а повествование стало более бессвязным, неуклюже приводя к головокружительной кульминации, актёры играют катастрофически ужасно. И всё же фильм каким-то странным образом умиляет.»
  • «„Иллюзия обмана 3“ попала в ловушку сиквелов: слишком много персонажей и недостаточно интересного сюжета. Третья часть о фокусниках-грабителях стала более запутанной и нелепой из-за нереалистичных трюков и банальных шуток.»

Фильм всё равно найдёт своего зрителя: тех, кому важно не разоблачение иллюзий, а блеск, скорость и ощущение праздника в кадре. «Всадники» возвращаются — пусть запутаннее, но и живее, чем прежде.

Ранее портал «Киноафиша» писал о сюжете фильма «Иллюзия обмана 3».

Фото: Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ненавидел компании и гостей, но ради Фродо сделал исключение: почему Бильбо усыновил племянника Ненавидел компании и гостей, но ради Фродо сделал исключение: почему Бильбо усыновил племянника Читать дальше 15 ноября 2025
Сначала кажется, что он самый справедливый — а потом все рушится: 10 фатальных просчетов Вовы Адидаса, которые сломали пацана Сначала кажется, что он самый справедливый — а потом все рушится: 10 фатальных просчетов Вовы Адидаса, которые сломали пацана Читать дальше 14 ноября 2025
«Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы? «Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы? Читать дальше 14 ноября 2025
Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны Читать дальше 14 ноября 2025
Пока смотрите на взрывы в «Терминаторе» и стального Арни, не замечаете очевидного: имя Джона Коннора выбрано совсем не случайно Пока смотрите на взрывы в «Терминаторе» и стального Арни, не замечаете очевидного: имя Джона Коннора выбрано совсем не случайно Читать дальше 14 ноября 2025
Отсылка к Рипли очевидна: кадр из нового «Хищника» не зря напомнил зрителям «Чужих» Отсылка к Рипли очевидна: кадр из нового «Хищника» не зря напомнил зрителям «Чужих» Читать дальше 13 ноября 2025
Гильермо дель Торо уже посмотрел «Аватар 3»: «Зрителей ждут большие сюрпризы» Гильермо дель Торо уже посмотрел «Аватар 3»: «Зрителей ждут большие сюрпризы» Читать дальше 13 ноября 2025
Вы были уверены, что Гарри выжил благодаря любви Лили? Тогда приготовьтесь: одна забытая деталь заставляет усомниться в этой красивой легенде Вы были уверены, что Гарри выжил благодаря любви Лили? Тогда приготовьтесь: одна забытая деталь заставляет усомниться в этой красивой легенде Читать дальше 13 ноября 2025
Что на самом деле было написано над дверью у Пифии — и почему это меняет смысл «Матрицы»? Что на самом деле было написано над дверью у Пифии — и почему это меняет смысл «Матрицы»? Читать дальше 13 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше