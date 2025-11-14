«Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы

Сегодня, 14 ноября, «Иллюзия обмана 3» наконец добралась до больших экранов — и стала первым фильмом серии, который критики встретили не в штыки.

Премьера вызвала резонанс: зрители ринулись за ностальгией по «Всадникам», а на Rotten Tomatoes картина неожиданно показала 58% свежести — лучший результат франшизы. Не триумф, но впервые — уверенный шаг вперёд.

Триквел получился шумным, быстрым и максимально зрелищным — тем самым лёгким кино, которое запускают в ноябре, чтобы просто выдохнуть.

Однако критики сразу разделились: одни увидели в фильме честное развлечение, другие — пустой блеск и зависимость от CGI. Несмотря на это, именно третья часть выглядит наиболее собранной, чем предыдущие попытки вернуть серии былой шарм.

Вот что они пишут о фильме:

«Хоть серия „Иллюзия обмана“ не слишком впечатляет, третья часть получила новую жизнь, множество забавных трюков и захватывающую историю, которая, возможно, не самая глубокая. Но она достаточно интересная, чтобы стать приключением, которое понравится публике.»

«Несмотря на некоторые развлекательные элементы ограблений, создатели фильма, похоже, не понимают, что фильм о магии, состоящий преимущественно из спецэффектов CGI, получился одновременно дешёвым и без смысла.»

«Фильм снят плохо, а повествование стало более бессвязным, неуклюже приводя к головокружительной кульминации, актёры играют катастрофически ужасно. И всё же фильм каким-то странным образом умиляет.»

«„Иллюзия обмана 3“ попала в ловушку сиквелов: слишком много персонажей и недостаточно интересного сюжета. Третья часть о фокусниках-грабителях стала более запутанной и нелепой из-за нереалистичных трюков и банальных шуток.»

Фильм всё равно найдёт своего зрителя: тех, кому важно не разоблачение иллюзий, а блеск, скорость и ощущение праздника в кадре. «Всадники» возвращаются — пусть запутаннее, но и живее, чем прежде.

Ранее портал «Киноафиша» писал о сюжете фильма «Иллюзия обмана 3».