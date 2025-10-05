Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя

Российский сериал «Здесь все свои» (2025) стал одной из самых обсуждаемых премьер осени.
Детективная драма о таёжном посёлке Черновка вышла на KION 18 сентября и уже собрала рейтинг 8,7, зрители называют её «очень приличным, атмосферным детективом».
В главных ролях — Карина Разумовская, Павел Трубинер и Ирина Пегова.
Сюжет и атмосфера
История начинается с пожара на лесопилке, где находят обгоревшие тела. Следователь Евгения Ракитина (Карина Разумовская) приезжает из райцентра, чтобы разобраться, но местные власти явно не хотят шума.
Постепенно она понимает: жители посёлка скрывают слишком многое.
«У всех есть какая-то общая тайна. И вместе с тем у каждого в отдельности за плечами своя», — делятся зрители.
Что пишут о сериале
Отзывы в сети говорят сами за себя. «Актёрский состав обалденный», — отмечают пользователи. Другие зрители пишут: «Понравился. Захватывает. Игра актёров тоже вовлекает».
Есть сравнения с российскими хитами:
«Снято очень атмосферно. В меру мрачно, слегка напомнило атмосферу сериала “Преступление” с Прилучным и Мороз».
Детали, которые ценят зрители
У сериала восемь серий по 50 минут, и публика подмечает, что «серии не кажутся затянутыми, наоборот хочется смотреть одну за другой».
Многие подчеркивают, что «интрига есть и не одна, смотреть увлекательно и интересно».
А ещё хвалят ритм:
«Информация подаётся дозированно, но равномерно, стабильно держа зрителей в небольшом напряжении».
«Здесь все свои» оказался именно тем детективом, которого не хватало зрителям: мрачным, но живым, атмосферным, но без перегибов. Кажется, у сериала есть шанс закрепиться в числе лучших российских премьер года.
