Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя

5 октября 2025 20:03
«Здесь все свои»

Публика сравнивает новинку с лучшими детективами последних лет и отмечает, что смотреть хочется по несколько серий подряд.

Российский сериал «Здесь все свои» (2025) стал одной из самых обсуждаемых премьер осени.

Детективная драма о таёжном посёлке Черновка вышла на KION 18 сентября и уже собрала рейтинг 8,7, зрители называют её «очень приличным, атмосферным детективом».

В главных ролях — Карина Разумовская, Павел Трубинер и Ирина Пегова.

Сюжет и атмосфера

История начинается с пожара на лесопилке, где находят обгоревшие тела. Следователь Евгения Ракитина (Карина Разумовская) приезжает из райцентра, чтобы разобраться, но местные власти явно не хотят шума.

Постепенно она понимает: жители посёлка скрывают слишком многое.

«У всех есть какая-то общая тайна. И вместе с тем у каждого в отдельности за плечами своя», — делятся зрители.

Что пишут о сериале

Отзывы в сети говорят сами за себя. «Актёрский состав обалденный», — отмечают пользователи. Другие зрители пишут: «Понравился. Захватывает. Игра актёров тоже вовлекает».

Есть сравнения с российскими хитами:

«Снято очень атмосферно. В меру мрачно, слегка напомнило атмосферу сериала “Преступление” с Прилучным и Мороз».

Детали, которые ценят зрители

У сериала восемь серий по 50 минут, и публика подмечает, что «серии не кажутся затянутыми, наоборот хочется смотреть одну за другой».

Многие подчеркивают, что «интрига есть и не одна, смотреть увлекательно и интересно».

А ещё хвалят ритм:

«Информация подаётся дозированно, но равномерно, стабильно держа зрителей в небольшом напряжении».

«Здесь все свои» оказался именно тем детективом, которого не хватало зрителям: мрачным, но живым, атмосферным, но без перегибов. Кажется, у сериала есть шанс закрепиться в числе лучших российских премьер года.

Фото: Кадр из сериала «Здесь все свои»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
