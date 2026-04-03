Актёр из «Декстера» и «Анатомии страсти» теперь киллер в «Памяти убийцы»: шикарный сериал, который затянет с первой минуты

3 апреля 2026 07:29
Кадр из сериала «Память убийцы»

Сериал вдохновлён европейским фильмом «Синдром Альцгеймера» 2003 года.

Если не знаете, что включить вечером, но хочется не просто фона, а истории, которая держит до конца серии, стоит обратить внимание на «Память убийцы».

Новый триллер Fox 2026 года с Патриком Дэмпси и Майклом Империоли уже стартовал, и первые эпизоды быстро затягивают. Их всего 10.

Две жизни, которые больше не получается контролировать

Главный герой Анджело Ледда, на первый взгляд обычный человек. Он живёт в небольшом городе, продаёт офисную технику, заботится о беременной дочери и переживает потерю жены. В этой версии своей жизни он тихий, внимательный и почти незаметный.

Но есть и другая сторона. Анджело — профессиональный киллер, работающий на Датча, владельца ресторана, за которым скрывается криминальный бизнес. Дорогие костюмы, чёткие задания и абсолютный контроль — так было раньше, пока в его жизни не появилась болезнь, которую невозможно просчитать.

Когда память становится врагом

Анджело начинает терять память, и это ломает привычную систему. Он забывает детали, путается в событиях и больше не уверен, что способен защитить близких. Ситуация обостряется, когда человек, виновный в смерти его жены, выходит на свободу, а на дочь совершается покушение.

Сериал вдохновлён европейским фильмом «Синдром Альцгеймера» 2003 года, но здесь история подана более динамично и эмоционально. Да, есть знакомые ходы, и Империоли играет узнаваемого мафиози, но это не мешает вовлечься в сюжет.

Первые серии держат темп и создают правильное напряжение. Это тот случай, когда включаешь «на вечер», а ловишь себя на мысли, что уже смотришь следующую серию.

Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
