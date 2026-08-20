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Киноафиша Статьи «Ах, эта свадьба пела и плясала!»: а вы назовёте шесть советских фильмов только по отрывку с праздника? (тест)

«Ах, эта свадьба пела и плясала!»: а вы назовёте шесть советских фильмов только по отрывку с праздника? (тест)

20 августа 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)

Не все кадры очевидны.

Свадьбы в советском кино редко проходили спокойно и по плану. На экране в этот день обязательно случалось что-нибудь неожиданное: кто-то ссорился, кто-то менял решение в последний момент, а родственники и друзья превращали обычное торжество в отдельную историю.

Такие сцены легко запоминаются благодаря деталям — знакомым актёрам, нарядам, музыке, застолью или даже случайному персонажу в кадре. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, из какого фильма этот эпизод.

Мы выбрали шесть кадров из советских картин, где свадьба стала важной частью сюжета. В одних случаях узнать фильм будет совсем просто, а другие заставят хорошенько напрячь память.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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