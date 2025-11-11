Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна»

Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна»

11 ноября 2025 22:00
Кадр из сериала «Искусство соблазна»

Продолжение авантюрной комедии выходит на новый уровень конфликтов и героинь.

Во втором сезоне сериала «Искусство соблазна» зрители снова увидят трио героинь, которое год назад разошлось в разные стороны. Но история быстро дает понять: прошлое вернется, как только появляется тот, кто нуждается в помощи.

Съемки уже идут — проект вновь делают онлайн-кинотеатр Иви и Кинокомпания братьев Андреасян.

Как изменились героини после финала первого сезона

Анфиса исчезла с радаров: сменила имя, ушла в тень и решила оборвать связь с агентством. София переехала в деревню со Степаном и теперь преподает философию онлайн. Милена же освоилась в телевизионном продакшене и запустила собственное шоу о личной жизни.

У каждой — свой путь, своя усталость от прошлого и попытка жить иначе.

Заявка на новый сезон начинается с просьбы о помощи

Бывшая однокурсница Анфисы, Ирина, приходит к ней в отчаянии: ее бывший муж забрал дочь при разводе.

Девушка уверена — не обошлось без чужих рук. Анфиса понимает, что отказаться не сможет, и вновь собирает команду. Для зрителей это означает полноценное возвращение Лизы Моряк, Анны Глаубэ и Ольги Смирновой.

«Искусство соблазна»

Кто стоит за манипуляциями и почему это личное

Второй сезон вводит новую структуру — агентство «Этика». По сути, это зеркальная копия команды Анфисы, только методы куда жестче: фабрикация компромата, давление, психологические игры.

Главой «Этики» является Александр — человек из прошлого Анфисы. Их противостояние даст истории больше объема: это уже не просто работа, а конфликт мировоззрений и давних чувств.

Команда проекта остается прежней

Сценарий снова пишут Ерзия Ертлес и Ия Рудик. Продюсерская группа — Гевонд и Сарик Андреасян, причем Сарик делит режиссуру с Гогой Мамаджаняном.

В актерском составе — Кирилл Дыцевич, Александр Лыков, Ангелина Добророднова, Полина Воронина, Матвей Лыков, Ирина Темичева, Валерий Смекалов, Владимир Веревочкин, Дмитрий Власкин и другие.

Что обещает новый сезон

Главный акцент — на борьбе за справедливость. Герои по-прежнему используют соблазнение, но не ради выгоды: ставка сделана на помощь тем, кого загнали в угол. Конфликт с «Этикой» позволяет истории стать шире и жестче, при этом сохраняя фирменный легкий тон.

Также прочитайте: Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»

Фото: Кадр из сериала «Искусство соблазна»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей «Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей Читать дальше 11 ноября 2025
Между Мариной и Брагиным встает дипломат: чем обернется возвращение бывшего мужа в новых сериях «Склифосовского» Между Мариной и Брагиным встает дипломат: чем обернется возвращение бывшего мужа в новых сериях «Склифосовского» Читать дальше 11 ноября 2025
Продолжение этого сериала НТВ зрители требуют каждый день — ждать осталось недолго: премьера уже в декабре Продолжение этого сериала НТВ зрители требуют каждый день — ждать осталось недолго: премьера уже в декабре Читать дальше 11 ноября 2025
«Метод» оставил главную загадку без ответа: от кого ребёнок у Есении — фанаты указывают на одного кандидата и ждут 3 часть для раскрытия тайны «Метод» оставил главную загадку без ответа: от кого ребёнок у Есении — фанаты указывают на одного кандидата и ждут 3 часть для раскрытия тайны Читать дальше 11 ноября 2025
Три детективных сериала, которые смотрят до глубокой ночи и не могут остановиться — только новинки 2025 года Три детективных сериала, которые смотрят до глубокой ночи и не могут остановиться — только новинки 2025 года Читать дальше 10 ноября 2025
2 женщины, 1 мужчина и 0 правил: триллер «Девушка моего сына» затянет вас с головой — а потом вы долго будете спорить, кто всё-таки прав 2 женщины, 1 мужчина и 0 правил: триллер «Девушка моего сына» затянет вас с головой — а потом вы долго будете спорить, кто всё-таки прав Читать дальше 10 ноября 2025
Не «Фишер» и не «Хрустальный», но по рейтингу не отстает: «маньячный» сериал «Как приручить лису» зашел зрителям — что о нем говорят в Сети Не «Фишер» и не «Хрустальный», но по рейтингу не отстает: «маньячный» сериал «Как приручить лису» зашел зрителям — что о нем говорят в Сети Читать дальше 10 ноября 2025
Режиссер «Шестого чувства» назвал единственный фильм, который считает «идеальным от начала до конца»: угадаете, о какой ленте Спилберга речь? Режиссер «Шестого чувства» назвал единственный фильм, который считает «идеальным от начала до конца»: угадаете, о какой ленте Спилберга речь? Читать дальше 10 ноября 2025
Липовый протокол или нечто большее? Что стало настоящей причиной разрыва Швецовой и Платонова в «Тайнах следствия» Липовый протокол или нечто большее? Что стало настоящей причиной разрыва Швецовой и Платонова в «Тайнах следствия» Читать дальше 9 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше