Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна»

Во втором сезоне сериала «Искусство соблазна» зрители снова увидят трио героинь, которое год назад разошлось в разные стороны. Но история быстро дает понять: прошлое вернется, как только появляется тот, кто нуждается в помощи.

Съемки уже идут — проект вновь делают онлайн-кинотеатр Иви и Кинокомпания братьев Андреасян.

Как изменились героини после финала первого сезона

Анфиса исчезла с радаров: сменила имя, ушла в тень и решила оборвать связь с агентством. София переехала в деревню со Степаном и теперь преподает философию онлайн. Милена же освоилась в телевизионном продакшене и запустила собственное шоу о личной жизни.

У каждой — свой путь, своя усталость от прошлого и попытка жить иначе.

Заявка на новый сезон начинается с просьбы о помощи

Бывшая однокурсница Анфисы, Ирина, приходит к ней в отчаянии: ее бывший муж забрал дочь при разводе.

Девушка уверена — не обошлось без чужих рук. Анфиса понимает, что отказаться не сможет, и вновь собирает команду. Для зрителей это означает полноценное возвращение Лизы Моряк, Анны Глаубэ и Ольги Смирновой.

Кто стоит за манипуляциями и почему это личное

Второй сезон вводит новую структуру — агентство «Этика». По сути, это зеркальная копия команды Анфисы, только методы куда жестче: фабрикация компромата, давление, психологические игры.

Главой «Этики» является Александр — человек из прошлого Анфисы. Их противостояние даст истории больше объема: это уже не просто работа, а конфликт мировоззрений и давних чувств.

Команда проекта остается прежней

Сценарий снова пишут Ерзия Ертлес и Ия Рудик. Продюсерская группа — Гевонд и Сарик Андреасян, причем Сарик делит режиссуру с Гогой Мамаджаняном.

В актерском составе — Кирилл Дыцевич, Александр Лыков, Ангелина Добророднова, Полина Воронина, Матвей Лыков, Ирина Темичева, Валерий Смекалов, Владимир Веревочкин, Дмитрий Власкин и другие.

Что обещает новый сезон

Главный акцент — на борьбе за справедливость. Герои по-прежнему используют соблазнение, но не ради выгоды: ставка сделана на помощь тем, кого загнали в угол. Конфликт с «Этикой» позволяет истории стать шире и жестче, при этом сохраняя фирменный легкий тон.

