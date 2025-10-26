Меню
Афиша с кенгуру-боксером и агитационный плакат времен СССР: все отсылки к России в культовом сериале «Друзья»

26 октября 2025 15:13
Кадр из сериала «Друзья»

Для русских зрителей эти моменты были очень приятными.

На первый взгляд «Друзья» — типичный американский ситком о шести молодых людях, делящих между собой Нью-Йорк и свои любовные неудачи. Но внимательный зритель заметит: кое-где в квартире Моники и Рейчел мелькают надписи на русском, а на стенах висят плакаты, знакомые каждому, кто застал СССР. Откуда они там взялись — и зачем?

Советские плакаты в Манхэттене

Да, вы не ошиблись. В четвёртом сезоне за спиной Росса действительно появляется плакат «Чтобы строить, надо знать, чтобы знать, надо учиться».

Это не дизайнерская находка, а подлинный советский агитационный постер 1950-х годов, напечатанный в типографии Госиздата. Он мелькает в титрах, когда Росc сидит за столом — и выглядит так органично, будто Нью-Йорк и правда переживал социалистическое воскресение.

Чуть дальше — афиша с кенгуру-боксёром. Её прототип придумал Владимир Дуров — знаменитый советский циркач и экспериментатор. Его кенгуру в боксерских перчатках был легендой манежа, и американские художники явно нашли этот плакат в московских архивах.

Кадр из сериала «Друзья»

В другом эпизоде на стене можно заметить афишу спектакля «Физики» Ленинградского театра комедии — будто бы герои «Друзей» между кофе и свиданиями ещё и интересовались советским авангардом.

Афиша «Культурная программа» и феномен фанатов

А вот главная находка — огромный плакат с надписью «Культурная программа», который красовался в квартире Моники. Этот кусочек русского текста стал настолько узнаваемым, что фанаты сериала на Западе начали заказывать реплики. Сейчас такие постеры продаются на Etsy и eBay — от 18 до 30 долларов, и подписаны как “Friends Soviet Poster Replica”.

Почему американцы это делали

На самом деле у создателей был чёткий расчёт. Декораторы шоу сознательно прятали в кадре детали, понятные людям из разных стран. Так в кадрах можно найти французские вывески, итальянские афиши, британские пластинки — и советские плакаты для восточноевропейского зрителя. Это не ностальгия по социализму, а умный маркетинговый ход: сериал хотели сделать по-настоящему глобальным.

Теперь ясно: «русские» мелочи в «Друзьях» — не случайность. Это часть задумки, чтобы сериал узнавали зрители из разных уголков мира. И, возможно, именно поэтому «Друзья» стали по-настоящему универсальными — ведь каждому в них было что-то родное, даже если это просто плакат с надписью «Учиться, учиться и ещё раз учиться».

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Друзья»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
