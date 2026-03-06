Аферист Апрельцев и корова Апрелька снова в деле: 9 марта на Первом выходит 3 сезон «Казановы» — локации съемок поразили масштабом

Вот где где путешествовала съемочная группа.

9 марта на Первом канале выходит третий сезон сериала «Казанова». Тот самый обаятельный аферист Игорь Апрельцев снова в деле. Он опять мечтает начать жизнь с чистого листа, но прошлое, как известно, любит возвращаться без приглашения. А характер у Казановы такой, что спокойная жизнь ему просто противопоказана.

Новые аферы и новая напарница

В третьем сезоне у героя появляется напарница — Лера. Вместе они оказываются в центре восьми отдельных историй-новелл. Каждая серия — новая афера, новый город и новая попытка уйти от преследования.

На пути Казановы появляются самые разные женщины, которые легко попадают под его обаяние. Сам же герой снова балансирует между криминальными авантюрами и попытками начать честную жизнь. Получается, как обычно, не очень.

Где снимали новый сезон

География сезона получилась почти путешествием по стране. В кадре появятся Магадан, Мурманск, Уфа, Кисловодск, Куйбышев, Выборг, Минск, Ленинград, Талдом, Пятигорск и Москва.

Съёмочная группа провела три большие экспедиции. Сначала работали в Санкт-Петербурге, затем отправились в Выборг и Старую Ладогу. После этого команда переехала на Кавказ — Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск. Финальные сцены снимали уже в Москве.

Атмосфера 1983 года

Действие сериала происходит в 1983 году — поздний Советский Союз на пороге перемен. В кадре появляются первые видеомагнитофоны, иномарки, новая мода и причёски той эпохи, пишет источник.

Создатели тщательно воссоздавали атмосферу времени. В массовке снимались местные жители, а реквизит искали буквально по деревням: тракторы, старая техника и даже коровы. Одну из них, кстати, звали Апрелька.

В итоге новый сезон «Казановы» выглядит как авантюрное путешествие по СССР. И кажется, Игорь Апрельцев снова собирается доказать: от обаяния иногда сложнее скрыться, чем от милиции.