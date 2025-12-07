Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Адская смерть если не от холода, то от голода: почему в «Игре престолов» такая длинная зима — вопреки здравому смыслу

Адская смерть если не от холода, то от голода: почему в «Игре престолов» такая длинная зима — вопреки здравому смыслу

7 декабря 2025 12:19
Кадр из сериала «Игра престолов»

Фанаты сами придумали причину, раз Мартин не объяснил.

Вестерос в «Игре престолов» привык жить в ожидании удара — и зима здесь не просто сезон, а судьба. Лето тянется годами, грея ложной уверенностью, но когда холода наконец приходят, они сметают всё, что успело расслабиться. И в этом странном, почти изломанном климате скрыт смысл мира Джорджа Мартина.

Возможно, мир «сломали» ещё до прихода Старков

Официальных объяснений нет — мейстеры пытались вычислять длину дня, строили теории, сверяли летописи, но всё рушилось перед фактами. Сам Мартин только бросал туманные намёки о магии, будто бы оставляя за кадром последнюю страницу собственной вселенной.

Так появились фанатские гипотезы. Самая мрачная — что климат искалечили Дети Леса: их война с Первыми Людьми, по легендам, расколола материк и могла сорвать привычный ход времён года. Мир треснул — и время треснуло вместе с ним.

Учёные из нашего мира, увлечённые феноменом Вестероса, предложили собственные варианты: от вулканических катастроф, подобных Року Валирии, до астероидов, чей пепел мог годами скрывать солнце. Другие связали всё с осью планеты — если её наклон чуть сильнее земного, сезоны действительно могут становиться непредсказуемыми.

Ненадёжные сезоны — стержень политики Вестероса

Но что бы ни было причиной, последствия стали основой всей жизни на континенте. Вестерос знает: долгая зима — это не только холод, это голод, мрак и отчаянное равнодушие природы.

Лорды копят зерно, понимая, что их амбары — власть сильнее армий. Простолюдины выживают лишь благодаря хозяйственности тех, кто сидит на троне. Одичалые бегут на юг, сталкиваясь с дозорными — и это не война характеров, а война климатов.

И символы здесь важнее снега

Главный же парадокс: разрушает Вестерос не зима, а лето. Долгие тёплые годы создают иллюзию, будто у всех есть бесконечный запас времени. Лорды спорят о короне, играют в интриги, растят обиды — и забывают, что настоящая угроза здесь всегда приходит с севера, без пафоса и предупреждений.

Зима в этом мире — расплата. Она не спрашивает, кто готов; она просто приходит, чтобы напомнить: всё тлен, даже власть на Железном троне.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Прошло столько лет, а эти моменты словно врезались в память: 5 самых жестоких и эффектных смертей в «Игре престолов» Прошло столько лет, а эти моменты словно врезались в память: 5 самых жестоких и эффектных смертей в «Игре престолов» Читать дальше 5 декабря 2025
Пёс и Гора не просто так ненавидели друг друга: этого в «Игре престолов» не показали Пёс и Гора не просто так ненавидели друг друга: этого в «Игре престолов» не показали Читать дальше 4 декабря 2025
В «Игре престолов» только один дом Вестероса был совсем не похож на остальные: зачем Мартеллам Железный трон В «Игре престолов» только один дом Вестероса был совсем не похож на остальные: зачем Мартеллам Железный трон Читать дальше 3 декабря 2025
Что можно посмотреть после «Волшебного участка»: еще 3 российских сериала, где реальным людям приходится уживаться с вурдалаками или пришельцами Что можно посмотреть после «Волшебного участка»: еще 3 российских сериала, где реальным людям приходится уживаться с вурдалаками или пришельцами Читать дальше 7 декабря 2025
Свадьба Нейта и Кэсси — фейк или реальность? Шоураннер «Эйфории» выдал официальные спойлеры к 3 сезону Свадьба Нейта и Кэсси — фейк или реальность? Шоураннер «Эйфории» выдал официальные спойлеры к 3 сезону Читать дальше 7 декабря 2025
Как телепат Генри Крил связан с Одиннадцать: именно в лаборатории был создан главный ужас «Очень странных дел» Как телепат Генри Крил связан с Одиннадцать: именно в лаборатории был создан главный ужас «Очень странных дел» Читать дальше 7 декабря 2025
У Prime Video есть 5 сериалов, которые легко заменят «Игру престолов»: один из списка — в любимчиках у Джорджа Мартина У Prime Video есть 5 сериалов, которые легко заменят «Игру престолов»: один из списка — в любимчиках у Джорджа Мартина Читать дальше 7 декабря 2025
«11+8+1=20»: эта простая формула в 5 сезоне «Очень странных дел» может идеально сработать для убийства Векны «11+8+1=20»: эта простая формула в 5 сезоне «Очень странных дел» может идеально сработать для убийства Векны Читать дальше 7 декабря 2025
Две легенды в главных ролях, но критики поставили 25% на Rotten Tomatoes: почему провалился громкий зимний хит Netflix Две легенды в главных ролях, но критики поставили 25% на Rotten Tomatoes: почему провалился громкий зимний хит Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше