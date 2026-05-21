Адреналин и «что это было?!» в каждом кадре: нашел 3 фильма, непохожих ни на что, что вы когда-либо видели

Если вам кажется, что вы уже все видели, и каждый новый фильм напоминает пазл из знакомых кусочков, – этот список для вас. Выбрал три картины, которые невозможно отнести к одному жанру. Ведь они «понахватали» все, везде и сразу и пытаются перевернуть представление о том, каким может быть нарратив.

1. «Кояанискатси» (1982)

Забудьте о сюжете и диалогах. Это гипнотическая симфония из образов, снятая Годфри Реджио. Камера то парит над каньонами, то ныряет в хаос мегаполиса, показывая, как природа и технологическая цивилизация вступают в диссонанс.

Фильм длится 86 минут без единого слова, но его посыл о «жизни, вывернутой из равновесия» (так переводится название с языка хопи) понятен без диалогов. Кино-медитация, после которой мир выглядит иначе.

2. «Счастливый Лазарь» (2018)

Итальянская сказка-притча, которая начинается как идиллическая история о сельском святом в заброшенной деревне, а потом совершает резкий прыжок в современный мир.

Главный герой Лазаро, наивный и добрый парень, засыпает и просыпается спустя годы, не постарев.

Магический реализм здесь смешан с жесткой социальной сатирой и задает неудобные вопросы о прогрессе, эксплуатации и человеческой природе. Фильм оставляет чувство светлой грусти и легкого недоумения.

3. «Девушка возвращается одна ночью домой» (2014)

Ее называют «первым иранским вестерном про вампиров», но это лишь верхушка айсберга. Девушка-вампир в химаре катается на скейтборде по безликому «Плохому городу», карая мужчин-тиранов.

Черно-белая картинка, меланхоличная атмосфера, фарси в калифорнийской пустыне и саундтрек от инди-рока до персидского фолка.

Режиссер Ана Лилли Амирпур создала уникальный гибрид: это и феминистская притча, и романтическая история, и стильный арт-хаус, который не похож ни на какой другой ужастик. Или вестерн? Или драму? Ох, мы уже и сами запутались.