Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Адидас выживет, Маратика убьют, а Турбо поднимется до уровня Кощея: фанаты уже знают, что произойдет во 2 сезоне «Слова пацана»

Адидас выживет, Маратика убьют, а Турбо поднимется до уровня Кощея: фанаты уже знают, что произойдет во 2 сезоне «Слова пацана»

23 февраля 2026 14:15
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

И такие теории вполне себе логичны.

На днях режиссер Жора Крыжовников опубликовал постер с цифрой «2» и официально подтвердил запуск второго сезона «Слова пацана. Кровь на асфальте». В публикации были отмечены актеры, но Иван Янковский и Никита Кологривый в списке не появились.

Именно это и стало главной темой обсуждений: зрители начали гадать, жив ли Вова Адидас и какую роль он может сыграть дальше.

Жив ли Адидас

В финале первого сезона Вова получает выстрел в спину. Камера показывает, как он теряет сознание, и на этом история обрывается. Формально смерть не подтверждена. С точки зрения драматургии это оставляет пространство для возвращения.

Фанатские теории сходятся в одном: отсутствие официального анонса может быть сознательным ходом. Если бы участие Янковского подтвердили сразу, интрига исчезла бы.

Версия о том, что герой выжил после тяжелого ранения и несколько месяцев находился в коме, выглядит вполне кинематографично. Тем более в 1989–1990 годах, когда разворачиваются события, медицина уже позволяла спасать пациентов с подобными травмами.

«Судьба Турбо в лихие 90-е не была раскрыта, но он с Кощеем могут быть главными антагонистами, которые будут творить дичь деля улицы c помощью оружия и исхода могут быть только 3: тюрьма, смерть или искупление и свобода», — пишет автор Дзен-канала «Маньков Глеб».

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Что будет с Маратом

Вокруг Марата уже выстроена сильная трагическая линия. Он теряет Айгуль, конфликтует с «пацанами» и оказывается в положении человека, сделавшего роковой выбор. В среде ОПГ начала 1990-х подобные поступки редко оставались без последствий. Исторический контекст известен: большинство участников криминальных группировок тех лет либо погибли, либо оказались в тюрьме.

Поэтому одна из самых мрачных версий — гибель Марата во втором сезоне. Такой поворот усилил бы драму Вовы, если тот действительно вернется. Возвращение героя без тяжелых последствий выглядело бы слишком гладко. А потеря брата могла бы стать точкой невозврата — или, наоборот, поводом для попытки вырваться из уличной логики.

Пока официальных деталей сюжета нет. Но очевидно одно: во втором сезоне создателям придется ответить на главный вопрос — можно ли выжить в этой истории и остаться человеком.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Зачем так гнобить Брагина?», «Пошли по стопам "Невского"»: в Сети обвиняют авторов «Первого отдела» в чрезмерной жестокости «Зачем так гнобить Брагина?», «Пошли по стопам "Невского"»: в Сети обвиняют авторов «Первого отдела» в чрезмерной жестокости Читать дальше 23 февраля 2026
«Заговорщики будут сожжены»: фанаты «Рыцаря Семи Королевств» начали рейтинговую войну с «Во все тяжкие» ещё до выхода финальной серии «Заговорщики будут сожжены»: фанаты «Рыцаря Семи Королевств» начали рейтинговую войну с «Во все тяжкие» ещё до выхода финальной серии Читать дальше 23 февраля 2026
«Прямо по глазу резануло»: что случилось с сериалом НТВ «Заповедный спецназ» — начали за здравие, закончили за упокой «Прямо по глазу резануло»: что случилось с сериалом НТВ «Заповедный спецназ» — начали за здравие, закончили за упокой Читать дальше 23 февраля 2026
Думали, это просто детектив НТВ, а получили зависимость: 5 лучших серий «Ментовских войн», в которые влюбляются навсегда Думали, это просто детектив НТВ, а получили зависимость: 5 лучших серий «Ментовских войн», в которые влюбляются навсегда Читать дальше 23 февраля 2026
Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает» Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает» Читать дальше 22 февраля 2026
Фанаты «Первого отдела» нашли самого неудачного героя пятого сезона: «Грубая ошибка кастинга» Фанаты «Первого отдела» нашли самого неудачного героя пятого сезона: «Грубая ошибка кастинга» Читать дальше 22 февраля 2026
В Сети сравнили «Первый отдел» и «Следствие ведут знатоки»: «Нас приучили к шлаку» В Сети сравнили «Первый отдел» и «Следствие ведут знатоки»: «Нас приучили к шлаку» Читать дальше 22 февраля 2026
Еще больший успех или разочарование для зрителей? Кинокритик предсказал, что ждет «Слово пацана 2» Еще больший успех или разочарование для зрителей? Кинокритик предсказал, что ждет «Слово пацана 2» Читать дальше 22 февраля 2026
Вместо «Склифосовского» будет «Пироговка»: у старожила эфира появится мощный конкурент на стриминге Вместо «Склифосовского» будет «Пироговка»: у старожила эфира появится мощный конкурент на стриминге Читать дальше 21 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше