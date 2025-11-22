Меню
Ад под видом идеальной семьи: сериал «Дьявол в семье» показывает реальную историю блогера, которая морила голодом собственных детей

22 ноября 2025 13:17
«Дьявол в семье: Падение Руби Франке»

Документальный проект о Руби Франке разбирает её падение по кадрам.

«Дьявол в семье: Падение Руби Франке» — трёхсерийный документальный фильм, основанный на реальных событиях.

Руби Франке много лет вела семейный влог, где показывала «образцовое материнство» и жизнь большой, счастливой семьи.

Для подписчиков она была строгой, но любящей мамой. Но за камерой происходило то, что позже получит уголовную квалификацию.

Что скрывалось за красивыми видео

Сериал подробно демонстрирует, как в доме Франке действовали правила, которые подписчики поначалу принимали за строгую дисциплину.

Но по свидетельствам детей и материалам дела, это были методы наказаний, выходящие за пределы допустимого. В проекте рассказывают о длительной изоляции, ограничении еды, жёстких наказаниях и полном контроле за жизнью детей — от общения до пространства, в котором им позволяли находиться.

Ключевой момент — побег ребёнка

Самое страшное в истории случилось тогда, когда один из младших детей смог выбраться из дома и попросить помощи соседей. Ребёнок был истощён, с явными признаками длительного лишения еды и нормальных условий.

Именно этот случай стал причиной обращения в полицию и последующего расследования, которое раскрыло масштабы происходящего.

Режиссёр Олли Ламберт собрал материалы дела, откровенные интервью и архивные записи. Из-за этого сериал производит особенно тяжёлое впечатление: всё, что рассказывают участники, происходило в реальности — без сценарных украшений.

