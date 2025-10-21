Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой

«Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой

21 октября 2025 16:25
«Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой

Зрители выдали картине крепкие 7.9/10.

Сегодня Никите Михалкову исполняется 80 лет, и в юбилей мэтра все начнут говорить о его лучших работах, да любимых фильмах. Но мы зайдем с другой стороны. Поговорим о нелюбимых.

Речь о «Переводчике» Гая Ричи – одном из самых популярных военных фильмов последних лет, получившем 7,9 балла на «Кинопоиске» при более чем миллионе оценок. Для Михалкова это почти личная боль: снято красиво, сыграно мощно, но, по его мнению, доносит неправильные идеи.

«Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой

«Это минимум 20 миллионов долларов. И это – наши деньги!»

В своем «Бесогоне» Михалков ругал проект с редким для него раздражением. По словам режиссера, часть бюджета «Переводчика» (около $55 миллионов) якобы обеспечил «Яндекс», которому принадлежит «Кинопоиск».

«Это минимум 20 миллионов долларов. И это – наши деньги! Абсолютный заказ, сделанный под определенную повестку», – заявлял режиссер.

Михалков видит в фильме идеологическую подоплеку: мол, зрителю под видом драмы подсовывают восхваление американской армии. Для него «Переводчик» – «пустышка» и «самая слабая работа Гая Ричи».

«Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой

Что увидели зрители

Публика, однако, выбрала другую сторону. Российские зрители массово поставили фильму высокие оценки, а западная пресса назвала его «вдохновляющим и честным».

Мол, Джейк Джилленхол и Дар Салим выдали сильнейшие роли за последние годы, показав историю не героизма, а человечности.

В отличие от типичных боевиков, «Переводчик» оказался спокойным, сосредоточенным фильмом о долге, страхе и совести. В нем почти нет политического пафоса – только два человека, которых война заставляет остаться людьми.

«Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой

Возможно, дело не только в «повестке», а в том, что зрители устали искать идеологию везде, где просто рассказывают хорошую историю.

Ранее мы писали: «У меня дети: мальчик и… тоже мальчик»: угадываем горе-папаш из советского кино по уморительным цитатам (сложный тест ко Дню отца)

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Переводчик» (2023)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Дача мэра и провинция на берегу реки: где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем» Дача мэра и провинция на берегу реки: где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем» Читать дальше 22 октября 2025
Только настоящие фанаты Михалкова пройдут этот тест: вспоминаем 6 редких фильмов режиссера к его 80-летию Только настоящие фанаты Михалкова пройдут этот тест: вспоминаем 6 редких фильмов режиссера к его 80-летию Читать дальше 21 октября 2025
«Повестка изо всех щелей»: у нас появится сугубо женский «Джон Уик», и речь не о провальной «Балерине» «Повестка изо всех щелей»: у нас появится сугубо женский «Джон Уик», и речь не о провальной «Балерине» Читать дальше 20 октября 2025
«Бен Соло все-таки выжил»: Disney побоялся снимать сольник про Кайло Рена – нас лишили лучших «Звездных войн» за долгие годы «Бен Соло все-таки выжил»: Disney побоялся снимать сольник про Кайло Рена – нас лишили лучших «Звездных войн» за долгие годы Читать дальше 22 октября 2025
«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал «Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал Читать дальше 22 октября 2025
«Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви» «Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви» Читать дальше 22 октября 2025
14 000 605 вариантов, но только один — победный: почему Доктор Стрэндж так нагло соврал Тони Старку 14 000 605 вариантов, но только один — победный: почему Доктор Стрэндж так нагло соврал Тони Старку Читать дальше 22 октября 2025
Кворру в «Трон: Арес» показали лишь мельком, но этого хватило: именно она появится в очередном сиквеле франшизы Кворру в «Трон: Арес» показали лишь мельком, но этого хватило: именно она появится в очередном сиквеле франшизы Читать дальше 21 октября 2025
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего Читать дальше 21 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше