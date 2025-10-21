«Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой

Сегодня Никите Михалкову исполняется 80 лет, и в юбилей мэтра все начнут говорить о его лучших работах, да любимых фильмах. Но мы зайдем с другой стороны. Поговорим о нелюбимых.

Речь о «Переводчике» Гая Ричи – одном из самых популярных военных фильмов последних лет, получившем 7,9 балла на «Кинопоиске» при более чем миллионе оценок. Для Михалкова это почти личная боль: снято красиво, сыграно мощно, но, по его мнению, доносит неправильные идеи.

«Это минимум 20 миллионов долларов. И это – наши деньги!»

В своем «Бесогоне» Михалков ругал проект с редким для него раздражением. По словам режиссера, часть бюджета «Переводчика» (около $55 миллионов) якобы обеспечил «Яндекс», которому принадлежит «Кинопоиск».

«Это минимум 20 миллионов долларов. И это – наши деньги! Абсолютный заказ, сделанный под определенную повестку», – заявлял режиссер.

Михалков видит в фильме идеологическую подоплеку: мол, зрителю под видом драмы подсовывают восхваление американской армии. Для него «Переводчик» – «пустышка» и «самая слабая работа Гая Ричи».

Что увидели зрители

Публика, однако, выбрала другую сторону. Российские зрители массово поставили фильму высокие оценки, а западная пресса назвала его «вдохновляющим и честным».

Мол, Джейк Джилленхол и Дар Салим выдали сильнейшие роли за последние годы, показав историю не героизма, а человечности.

В отличие от типичных боевиков, «Переводчик» оказался спокойным, сосредоточенным фильмом о долге, страхе и совести. В нем почти нет политического пафоса – только два человека, которых война заставляет остаться людьми.

Возможно, дело не только в «повестке», а в том, что зрители устали искать идеологию везде, где просто рассказывают хорошую историю.

