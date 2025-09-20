Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Аббатство Даунтон» завершило свою историю грандиозным финалом: объясняем, что стало со всеми членами семьи Кроули

«Аббатство Даунтон» завершило свою историю грандиозным финалом: объясняем, что стало со всеми членами семьи Кроули

20 сентября 2025 14:44
Кадр из фильма «Аббатство Даунтон»

Фильм 2025 года поставил точку в этой многолетней истории.

Франшиза «Аббатство Даунтон» подошла к концу. После шести сезонов и двух полнометражных фильмов зрители получили прощальную ленту — «Гранд-финал», где авторы подвели черту под двадцатью годами жизни семьи Кроули.

В финале есть и скандалы, и примирения, и новые потери, но главное — дом и наследие остаются в надёжных руках.

Мэри и Эдит наконец на одной стороне

Фильм ставит точку в давнем соперничестве сестёр. На этот раз Эдит помогает Мэри справиться с очередным скандалом, разоблачая мошенника, который пытался лишить семью денег и репутации.

Мэри, в свою очередь, продаёт лондонский дом, чтобы спасти финансовое положение Кроули. Это символично: сестры перестали воевать и впервые действуют как союзницы.

Скандал и развод Мэри

Без громкого скандала «Аббатство Даунтон» не обошлось. Мэри официально разводится с Генри Толботом — его роман разрушил брак.

В обществе к ней относятся с осуждением, но финал показывает: благодаря поддержке семьи и друзей Мэри возвращает себе уважение. Важным моментом становится её выступление на деревенском празднике — она снова занимает место в центре жизни общины.

Персонал тоже получает финал

Кадр из фильма «Аббатство Даунтон»

Зрителям показали счастливые завершения для тех, кто «внизу». Карсон и миссис Хьюз спокойно уходят на пенсию, передавая дела молодым. Дейзи получает повышение и фактически становится преемницей миссис Пэтмор.

Анна и Бейтс ждут второго ребёнка, а Барроу, наконец, обретает личное счастье. Эти линии подчеркивают: время не стоит на месте, но перемены не всегда трагичны.

Роберт уступает место Мэри

Ключевой поворот — решение Роберта передать управление аббатством дочери. Он понимает: будущее за Мэри, её прагматичностью и умением идти в ногу с современностью.

Кроули переезжают во вдовствующий дом, а Мэри окончательно становится леди Даунтон. В финале она вспоминает ушедших близких — Мэттью, Сибил и Вайолет, но смотрит в будущее с уверенностью.

Что значит концовка

«Гранд-финал» не разрывает сердце трагедиями, а мягко прощается с героями. Авторы показывают: дом Кроули пережил испытания и устоял, а память о прошлом сочетается с движением вперёд. Это история о том, что время берёт своё, но наследие остаётся.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из фильма «Аббатство Даунтон»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше