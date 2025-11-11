Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах

«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах

11 ноября 2025 10:52
Кадр из фильма «Сумерки»

Вот что на самом деле происходит в киноленте. 

Когда-то «Сумерки» взорвали мир — теперь же их пересматривают взрослые, и реакция у них совсем другая. Подростки по-прежнему мечтают о холодном вампире и вечной любви, а взрослое поколение смотрит и удивляется: как же мы когда-то всерьёз верили в эту историю?

«Попали в ЦАшечку ювелирно»

Одна из зрительниц, автор Дзен-канала «Кинодом», решившая спустя годы пересмотреть фильм, признаётся:

«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела. Первый фильм. Ну что тут можно сказать — фильм, конечно, ориентирован на подростковую аудиторию. Причём на девчачью. И ведь не ошиблись авторы — попали в ЦАшечку просто ювелирно. Девчонки по всему миру стонали и до сих пор стонут по Эдварду, восхищаются Беллой и тихо умирают от любви к Джейкобу. Я смотрела его давно, возможно, в год выхода, но не досмотрела — такая примитивщина не по моему вкусу. А тут решила память освежить. Были полтора часа свободного времени, что бы такое, думаю, посмотреть? И попались “Сумерки”. Кстати, я опять его не досмотрела».

Но дальше автор сама себе возражает: «Смотрела, смотрела и, кажется, начала понимать. Этот фильм визуализирует мечты среднестатистической девочки-подростка».

Кадр из фильма «Сумерки»

«Он сильный, чудовищно сильный, но перед ней робеет»

Белла — не идеал, а самая обычная.

«Она некрасивая, угловатая, нескладная, с кучей комплексов — типичная девочка в пубертате. И тут этой бледной моли прямо в ручки падает дар небес — самый завидный мальчик в школе. Он готов ради неё на всё. Он сильный, чудовищно сильный, да ещё и агрессивный, но перед ней робеет и становится котиком».

Вот почему фильм продолжает жить: в нём не про вампиров, а про девочку, которую впервые заметили.

«Красавица и чудовище» на новый лад

«“Сумерки” — это ретеллинг сказки “Красавица и чудовище”, — пишет зрительница. — Женщина приручает чудовище, чудовище становится ручным и служит женщине. Это какие-то матриархальные отголоски из нашего тёмного прошлого».

Ирония судьбы в том, что, сколько бы лет ни прошло, схема работает. Просто теперь взрослые смотрят этот фильм не для мечтаний, а чтобы вспомнить, как это было — когда чудовище ещё не успело стать котиком.

Читайте также: Самыми жуткими вампирами в «Сумерках» были вовсе не Вольтури: неудивительно, что Ренесми чуть не убили

Фото: Кадр из фильма «Сумерки»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Фильму не хватает твердости "Добычи" и свирепости "Убийцы убийц"», но рейтинг 89% на RT говорит сам за себя: честные отзывы на «Планету смерти» «Фильму не хватает твердости "Добычи" и свирепости "Убийцы убийц"», но рейтинг 89% на RT говорит сам за себя: честные отзывы на «Планету смерти» Читать дальше 9 ноября 2025
Разумны ли ксеноморфы из «Чужого»? Учёные и фанаты спорят уже 40 лет — вот к какому мнению пришли Разумны ли ксеноморфы из «Чужого»? Учёные и фанаты спорят уже 40 лет — вот к какому мнению пришли Читать дальше 11 ноября 2025
«Один дома» + «Гарри Поттер» + Спилберг = «Гремлины 3»: что известно о возвращении культовых монстров «Один дома» + «Гарри Поттер» + Спилберг = «Гремлины 3»: что известно о возвращении культовых монстров Читать дальше 7 ноября 2025
Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9» Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9» Читать дальше 11 ноября 2025
Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком Читать дальше 11 ноября 2025
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей «Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей Читать дальше 11 ноября 2025
«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры «Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры Читать дальше 11 ноября 2025
В трилогии этого так и не объяснили: почему из всех хоббитов Гэндальф выбрал для миссии именно Бильбо? В трилогии этого так и не объяснили: почему из всех хоббитов Гэндальф выбрал для миссии именно Бильбо? Читать дальше 11 ноября 2025
«Игра в кальмара» + «Черное зеркало»: посмотрела фильм «Не беспокойся, дорогая» и зависла на 2 часа после финальных титров «Игра в кальмара» + «Черное зеркало»: посмотрела фильм «Не беспокойся, дорогая» и зависла на 2 часа после финальных титров Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше