«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах

Когда-то «Сумерки» взорвали мир — теперь же их пересматривают взрослые, и реакция у них совсем другая. Подростки по-прежнему мечтают о холодном вампире и вечной любви, а взрослое поколение смотрит и удивляется: как же мы когда-то всерьёз верили в эту историю?

«Попали в ЦАшечку ювелирно»

Одна из зрительниц, автор Дзен-канала «Кинодом», решившая спустя годы пересмотреть фильм, признаётся:

«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела. Первый фильм. Ну что тут можно сказать — фильм, конечно, ориентирован на подростковую аудиторию. Причём на девчачью. И ведь не ошиблись авторы — попали в ЦАшечку просто ювелирно. Девчонки по всему миру стонали и до сих пор стонут по Эдварду, восхищаются Беллой и тихо умирают от любви к Джейкобу. Я смотрела его давно, возможно, в год выхода, но не досмотрела — такая примитивщина не по моему вкусу. А тут решила память освежить. Были полтора часа свободного времени, что бы такое, думаю, посмотреть? И попались “Сумерки”. Кстати, я опять его не досмотрела».

Но дальше автор сама себе возражает: «Смотрела, смотрела и, кажется, начала понимать. Этот фильм визуализирует мечты среднестатистической девочки-подростка».

«Он сильный, чудовищно сильный, но перед ней робеет»

Белла — не идеал, а самая обычная.

«Она некрасивая, угловатая, нескладная, с кучей комплексов — типичная девочка в пубертате. И тут этой бледной моли прямо в ручки падает дар небес — самый завидный мальчик в школе. Он готов ради неё на всё. Он сильный, чудовищно сильный, да ещё и агрессивный, но перед ней робеет и становится котиком».

Вот почему фильм продолжает жить: в нём не про вампиров, а про девочку, которую впервые заметили.

«Красавица и чудовище» на новый лад

«“Сумерки” — это ретеллинг сказки “Красавица и чудовище”, — пишет зрительница. — Женщина приручает чудовище, чудовище становится ручным и служит женщине. Это какие-то матриархальные отголоски из нашего тёмного прошлого».

Ирония судьбы в том, что, сколько бы лет ни прошло, схема работает. Просто теперь взрослые смотрят этот фильм не для мечтаний, а чтобы вспомнить, как это было — когда чудовище ещё не успело стать котиком.

