А я помню музыкальную заставку до сих пор: 3 сериала 90-х, которые исчезли с экранов, но остались в нашей памяти

15 апреля 2026 07:00
Кадры из сериалов «Гарри и Хендерсоны», «Фантагиро, или Пещера золотой розы», «Рыцарь дорог»

С удовольствием бы пересмотрела!

Кажется, еще совсем недавно мы собирались у экранов старых телевизоров, ловя каждое мгновение наших любимых историй. Мы с нетерпением ждали новых серий после уроков, обсуждали их на переменах и спорили о том, кто прав, а кто нет. Рассказываю про сериалы, которые показывали у нас в 90-е, в потом они резко пропали с экранов ТВ. До сих пор помню заглавные мелодии и заставки этих проектов!

«Гарри и Хендерсоны»

Когда вспоминаешь этот сюжет, словно вновь возвращаешься в детство. На экране появляется семья Хендерсонов. Они возвращаются из горной поездки. Все идет своим чередом, пока на их пути не появляется огромная тень. Резкое торможение, крик, и вот на дороге оказывается нечто, напоминающее легенды о снежном человеке. Что же делает эта семья? Конечно, они решают взять находку к себе домой. Теперь это решение кажется абсурдным, но в детские годы оно выглядело вполне логичным. Гарри с первых минут не выглядит угрожающе; даже когда приходит в себя, в его глазах читается смесь доверия и страха, как у большого щенка, заблудившегося в чужом месте.

С этого момента начинается то, что зрителям нравилось больше всего. Гарри привыкает к новому дому, а семья — к тому, что в их гостиной живёт огромный лохматый великан.

Сериал был простым и невероятно человечным. Его главная сила заключалась в том, что это огромное лесное существо было добрее многих людей, а обычная семья смело приняла в дом того, кого другие могли бы считать чудовищем.

«Фантагиро, или Пещера золотой розы»

Сюжет начинается с двух королевств, которые давно забыли причину своей вражды. Годы идут, война продолжается, а лишь эхо старых конфликтов бродит по полям. Среди них — король с тремя дочерьми. Катерина и Каролина следуют придворным традициям, в то время как младшая, Фантагиро, совершенно другая. Она предпочитает учебу мечам, а не рукоделию, и держит меч так же уверенно, как другие держат пяльцы.

Когда девушки взрослеют, отец решает выдать их замуж, но Фантагиро отказывается от этой судьбы. Она не хочет быть чьей-то послушной женой. В этот момент её жизнь принимает неожиданный поворот. Она покидает замок, чтобы начать свою самостоятельную жизнь, и зритель отправляется с ней в мир, полный опасностей и чудес.

С этого момента её ждут испытания: она встречает мудрых наставников, сталкивается с магией и оказывается втянутой в древний конфликт между королевствами. Естественно, на её пути появляется и тот самый возлюбленный.

«Рыцарь дорог»

Стоит только вспомнить музыку заставки, и сразу слышится, как во дворе мальчишки спорят, кто из них сегодня будет «Китт», а кто — Майкл. Начиналось всё не так романтично: полицейский Майкл Лонг оказывается на грани смерти после серьёзного ранения. Его мир рушится, но он попадает в дом человека, обладающего особым видением — Уилтона Найт, богатого изобретателя, который решает дать Майклу шанс начать новую жизнь. Для окружающих Майкл больше не существует, но на самом деле он получает новое имя, новое лицо и дело, которое под силу только ему. Пока Найт угасает, его подопечный Китт медленно восстанавливается.

Многие вспоминают, как ждали этот сериал по телевизору, переживая каждую погоню и восхищаясь возможностями машины, казавшимися почти магическими. Тогда не было сотен стриминговых сервисов, но ощущение настоящего события — «Рыцарь дорог» выходил вечером, и это было важно.

Фото: Кадры из сериалов «Гарри и Хендерсоны», «Фантагиро, или Пещера золотой розы», «Рыцарь дорог»
Камилла Булгакова
Именно эти 3 сцены сделали «Пацанов» самым циничным и кровавым сериалом: вторую я даже не смогла досмотреть Именно эти 3 сцены сделали «Пацанов» самым циничным и кровавым сериалом: вторую я даже не смогла досмотреть Читать дальше 16 апреля 2026
Всего за неделю этот сериал на Netflix набрал 36 500 000 просмотров: никакого Голливуда — только скандинавский нуар Всего за неделю этот сериал на Netflix набрал 36 500 000 просмотров: никакого Голливуда — только скандинавский нуар Читать дальше 15 апреля 2026
Уже объявлена дата выхода 3 сезона «Ван-Пис» от Netflix: рассказываем, куда на этот раз занесет Луффи и его команду Уже объявлена дата выхода 3 сезона «Ван-Пис» от Netflix: рассказываем, куда на этот раз занесет Луффи и его команду Читать дальше 15 апреля 2026
В №2 снимается звезда «Игры престолов»: скандинавские сериалф 2026 года, которые уже можно посмотреть полностью В №2 снимается звезда «Игры престолов»: скандинавские сериалф 2026 года, которые уже можно посмотреть полностью Читать дальше 15 апреля 2026
Думала как «Горничная», но оказалось круче: нашла сериал с оценкой 7.3 — всего 6 серий пролетели как одна Думала как «Горничная», но оказалось круче: нашла сериал с оценкой 7.3 — всего 6 серий пролетели как одна Читать дальше 15 апреля 2026
Когда вышел 2 сезон «Охотничьих псов» с рейтингом 8,2 и где смотреть хит Netflix: премьера уже состоялась и все эпизоды доступны целиком Когда вышел 2 сезон «Охотничьих псов» с рейтингом 8,2 и где смотреть хит Netflix: премьера уже состоялась и все эпизоды доступны целиком Читать дальше 14 апреля 2026
Свой Первый отдел: недавно узнала, как закончился сериал «Ее звали Никита» — эта концовка меня удивила Свой Первый отдел: недавно узнала, как закончился сериал «Ее звали Никита» — эта концовка меня удивила Читать дальше 14 апреля 2026
Эмили уже совсем не в Париже: стало известно, где снимут шестой сезон хита Netflix Эмили уже совсем не в Париже: стало известно, где снимут шестой сезон хита Netflix Читать дальше 14 апреля 2026
Помните эффектную Катю Сергееву из «Полицейской академии 7»? За эти 30 лет она стала только краше Помните эффектную Катю Сергееву из «Полицейской академии 7»? За эти 30 лет она стала только краше Читать дальше 14 апреля 2026
