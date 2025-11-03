А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала

«Бугония» во многом следует сюжету южнокорейского фильма «Спасти зеленую планету!», ремейком которого и является. Обе ленты сосредоточены на генеральном директоре фармацевтической компании, которого похищает психически нездоровый мужчина, считающий, что его жертва — инопланетянин.

Это черная комедия с мрачным взглядом на человечество. Но все-таки у оригинала и его новой версии с голливудскими звездами есть и немало отличий.

Пол главного героя

В «Спасти зеленую планету!» предполагаемым инопланетянином является Кан Ман-щик, мужчина в возрасте. В «Бугонии» фармацевтическую компанию возглавляет Мишель Фуллер.

И если в корейской версии Кан показан мстительным и страстным человеком в своем намерении уничтожить Землю, то Мишель, кажется, искренне опечалена судьбой человечества.

Предыстория Тедди

И у Тедди в ремейке, и у Ли Бён-гу в оригнале есть трагические мотивы за их ненавистью к генеральному директору фармацевтической компании. Матери персонажей впали в кому после того, как стали объектами медицинских испытаний, проводимых фирмой. Финал у жещин тоже одинаковый — их случайно убивают собственные сыновья.

Но конкретные обстоятельства предысторий различны. У Тедди был вечно отсутствующий отец, которого, как он признается, он, вероятно, не узнал бы даже при встрече. Отец Бён-гу регулярно подвергал сына физическому насилию.

В новом фильме намекают что местный шериф совратил Тедди, когда присматривал за ним в детстве. У Бён-гу не было такой травмы, в его дневниках значатся лишь откровения о жестокой юности и смерти подруги во время протеста.

Су-ни и Дон

У похитителей есть и напарники. И их судьбы различаются. Су-ни — подруга Бён-гу в «Спасти зеленую планету!». А Тедди из «Бугонии» «нанимает» своего кузена Дона, чтобы помочь разобраться с Мишель.

Су-ни погибает лишь в финальной конфронтации на фабрике Кана, где тот использует против нее роботизированную руку. А Дон не продержится так долго в «Богонии».

Когда Мишель удается достучаться до него, парень впадает в отчаяние и поворачивает пистолет против себя.

Финал героя

Ни Тедди, ни Бён-гу не переживут развязки своих фильмов и не смогут разоблачить инопланетянина. В «Бугонии» герой погибает от самодельной бомбы в жилете.

А Бён-гу был застрелен полицией. И эта концовка куда мрачнее, ведь его убивают люди, которых он пытался спасти, как и остальное человечество.

Судьба мира

В «Спасти зеленую планету!» Кан с презрением решает, что Земля в целом — провал, и приказывает инопланетянам взорвать планету. Это уничтожает все проявления жизни.

А вот Мишель испытывает симпатию к миру, хоть ей и противны люди. Она приказывает уничтожить только человечество.

Финальные кадры фильма раскрывают, что все люди на планете умерли, но животных пощадили. А находящиеся под угрозой исчезновения виды, такие как пчелы, начали восстанавливаться после ущерба, нанесенного людьми миру.

