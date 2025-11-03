Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала

А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала

3 ноября 2025 14:15
Кадр из фильма «Бугония»

Основополагающие моменты картины были изменены.

«Бугония» во многом следует сюжету южнокорейского фильма «Спасти зеленую планету!», ремейком которого и является. Обе ленты сосредоточены на генеральном директоре фармацевтической компании, которого похищает психически нездоровый мужчина, считающий, что его жертва — инопланетянин.

Это черная комедия с мрачным взглядом на человечество. Но все-таки у оригинала и его новой версии с голливудскими звездами есть и немало отличий.

Пол главного героя

В «Спасти зеленую планету!» предполагаемым инопланетянином является Кан Ман-щик, мужчина в возрасте. В «Бугонии» фармацевтическую компанию возглавляет Мишель Фуллер.

И если в корейской версии Кан показан мстительным и страстным человеком в своем намерении уничтожить Землю, то Мишель, кажется, искренне опечалена судьбой человечества.

Кадр из фильма «Бугония»

Предыстория Тедди

И у Тедди в ремейке, и у Ли Бён-гу в оригнале есть трагические мотивы за их ненавистью к генеральному директору фармацевтической компании. Матери персонажей впали в кому после того, как стали объектами медицинских испытаний, проводимых фирмой. Финал у жещин тоже одинаковый — их случайно убивают собственные сыновья.

Но конкретные обстоятельства предысторий различны. У Тедди был вечно отсутствующий отец, которого, как он признается, он, вероятно, не узнал бы даже при встрече. Отец Бён-гу регулярно подвергал сына физическому насилию.

Кадр из фильма «Бугония»

В новом фильме намекают что местный шериф совратил Тедди, когда присматривал за ним в детстве. У Бён-гу не было такой травмы, в его дневниках значатся лишь откровения о жестокой юности и смерти подруги во время протеста.

Су-ни и Дон

У похитителей есть и напарники. И их судьбы различаются. Су-ни — подруга Бён-гу в «Спасти зеленую планету!». А Тедди из «Бугонии» «нанимает» своего кузена Дона, чтобы помочь разобраться с Мишель.

Су-ни погибает лишь в финальной конфронтации на фабрике Кана, где тот использует против нее роботизированную руку. А Дон не продержится так долго в «Богонии».

Кадр из фильма «Спасти зеленую планету!»

Когда Мишель удается достучаться до него, парень впадает в отчаяние и поворачивает пистолет против себя.

Финал героя

Ни Тедди, ни Бён-гу не переживут развязки своих фильмов и не смогут разоблачить инопланетянина. В «Бугонии» герой погибает от самодельной бомбы в жилете.

А Бён-гу был застрелен полицией. И эта концовка куда мрачнее, ведь его убивают люди, которых он пытался спасти, как и остальное человечество.

Кадр из фильма «Спасти зеленую планету!»

Судьба мира

В «Спасти зеленую планету!» Кан с презрением решает, что Земля в целом — провал, и приказывает инопланетянам взорвать планету. Это уничтожает все проявления жизни.

А вот Мишель испытывает симпатию к миру, хоть ей и противны люди. Она приказывает уничтожить только человечество.

Финальные кадры фильма раскрывают, что все люди на планете умерли, но животных пощадили. А находящиеся под угрозой исчезновения виды, такие как пчелы, начали восстанавливаться после ущерба, нанесенного людьми миру.

Ранее портал «Киноафиша» писал про отзывы на премьеру.

Фото: Кадры из фильмов «Бугония» (2025), «Спасти зеленую планету!» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
А что если монстр не хотел убивать Датча в финале «Хищника»: теория из Сети переворачивает весь смысл культового боевика А что если монстр не хотел убивать Датча в финале «Хищника»: теория из Сети переворачивает весь смысл культового боевика Читать дальше 3 ноября 2025
Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана Читать дальше 2 ноября 2025
Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Читать дальше 2 ноября 2025
На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине Читать дальше 2 ноября 2025
Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать Читать дальше 2 ноября 2025
Ляп из «Назад в будущее» не дает покоя зрителям уже 40 лет: откуда Марти вообще взял фен Ляп из «Назад в будущее» не дает покоя зрителям уже 40 лет: откуда Марти вообще взял фен Читать дальше 2 ноября 2025
Эта культовая фантастика Ридли Скотта на самом деле комедия? Режиссер рассказал, что смешного в «Марсианине» Эта культовая фантастика Ридли Скотта на самом деле комедия? Режиссер рассказал, что смешного в «Марсианине» Читать дальше 1 ноября 2025
Снова надо ждать 10 лет? Звезда «Добро пожаловать в Zомбилэнд» готов к триквелу, но есть большое но Снова надо ждать 10 лет? Звезда «Добро пожаловать в Zомбилэнд» готов к триквелу, но есть большое но Читать дальше 1 ноября 2025
Стала звездой еще в ранней молодости: сколько лет было Милле Йовович в «Пятом элементе»? Стала звездой еще в ранней молодости: сколько лет было Милле Йовович в «Пятом элементе»? Читать дальше 1 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше