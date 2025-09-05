А вы заметили, что Сара Коннор прихрамывает в «Терминаторе»? Стоит узнать об этом подробнее — настоящий подвиг актрисы

В фильме это всё обыграли, но на самом деле Линда Хэмилтон травмировла ногу и решила не прекращать съёмки.

В культовом «Терминаторе» (1984) Джеймса Кэмерона есть сцены, где Сара Коннор еле наступает на ногу. Многие зрители думают, что это часть сюжета — мол, результат погони, драки или взрыва.

Но на самом деле, за этой деталью стоит совсем другая, более жёсткая правда.

Настоящая боль в кадре

Во время съёмок Линда Хэмилтон получила серьёзную травму — порвала связки и сломала кость в ноге.

Производство не остановили, актрису не заменили. Каждый день ногу бинтовали, пересматривали съёмочные планы, а сцены с бегом и прыжками снимали буквально на пределе терпения Хэмилтон.

Как объяснили хромоту

Хотя в финальную версию фильма не попало объяснение, Кэмерон позже встроил этот момент в роман по мотивам «Терминатора»: Сара якобы травмировалась на катке, и теперь в её лодыжке стоят металлические штифты.

Эту деталь даже использовали в сюжете — терминатор вскрывает ноги у женщин с её именем, чтобы проверить, есть ли в них штифты, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

