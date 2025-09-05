Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи А вы заметили, что Сара Коннор прихрамывает в «Терминаторе»? Стоит узнать об этом подробнее — настоящий подвиг актрисы

А вы заметили, что Сара Коннор прихрамывает в «Терминаторе»? Стоит узнать об этом подробнее — настоящий подвиг актрисы

5 сентября 2025 07:00
Кадр из фильма «Терминатор»

В фильме это всё обыграли, но на самом деле Линда Хэмилтон травмировла ногу и решила не прекращать съёмки.

В культовом «Терминаторе» (1984) Джеймса Кэмерона есть сцены, где Сара Коннор еле наступает на ногу. Многие зрители думают, что это часть сюжета — мол, результат погони, драки или взрыва.

Но на самом деле, за этой деталью стоит совсем другая, более жёсткая правда.

Настоящая боль в кадре

Во время съёмок Линда Хэмилтон получила серьёзную травму — порвала связки и сломала кость в ноге.

Производство не остановили, актрису не заменили. Каждый день ногу бинтовали, пересматривали съёмочные планы, а сцены с бегом и прыжками снимали буквально на пределе терпения Хэмилтон.

Как объяснили хромоту

Хотя в финальную версию фильма не попало объяснение, Кэмерон позже встроил этот момент в роман по мотивам «Терминатора»: Сара якобы травмировалась на катке, и теперь в её лодыжке стоят металлические штифты.

Эту деталь даже использовали в сюжете — терминатор вскрывает ноги у женщин с её именем, чтобы проверить, есть ли в них штифты, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

Также прочитайте: Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«I’ll be back»: из-за культовой фразы Шварценеггера разгорелся скандал на съемках «Терминатора» «I’ll be back»: из-за культовой фразы Шварценеггера разгорелся скандал на съемках «Терминатора» Читать дальше 25 сентября 2025
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Читать дальше 29 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше