А вы заметили, что названия всех фильмов Кэмерона имеют кое-что общее? Это не случайность, а тонкий расчет режиссера

Имя Джеймса Кэмерона стало синонимом гения в кино. Каждый его проект — это не просто фильм, а масштабное событие, надолго опережающее своё время.

От погружения в бездну «Титаника» до фантастических миров «Аватара» — Кэмерон раз за разом доказывает, что не признаёт границ возможного. Его уникальный талант сочетает новаторские технологии с искренними человеческими историями.

Именно поэтому его работы находят отклик у миллионов зрителей по всему миру, оставаясь в культуре на десятилетия. А друзья и коллеги знают о Кэмероне и несколько любопытных фактов: например, к картинам он относится с такой принципиальностью, что даже названия к ним подбирает только строго определенные.

Принцип названий фильмов Кэмерона

Если обратить внимания на основные работы Кэмерона, то можно заметить, что они начинаются либо с буквы «T» либо с буквы «A». Речь, конечно, идет о версиях названия в оригинале.

Это доказывают «Терминаторы», франшиза «Аватар», «Титаник». Даже «Бездна» и «Правдивая ложь» подкрепляют правило, ведь в оригинале они «The Abyss» и «True Lies».

А когда Кэмерон занялся превращением в игровой фильм аниме «Боевого ангела», то настоял, чтобы лента называлась «Алита: Боевой ангел». Правда, в итоге он остался там на позиции продюсера, а режиссером выступил Роберт Родригес.

Исключения из правила Кэмерона

Впрочем, на заре карьеры Кэмерона было несколько исключений. Касались они тех работ, где он выступал только сорежиссером. К примеру, фантастики «Ксеногенезис» или ужастика «Пираньи 2: Нерест».

Но первая лента была короткометражной, а у второй рейтинг в 4,2, поэтому вряд ли Кэмерон любит о них вспоминать.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кэмерон объяснил, зачем сделал на’ви из «Аватара» синего цвета.