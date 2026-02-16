А вы обращали внимание, во что одеты герои «Первого отдела»? Без реальных следователей и здесь не обошлось

Меню
16 февраля 2026 07:58
Кадр из сериала «Первый отдел»

Художники прибегают к помощи консультантов.

Фанаты «Первого отдела» особенно ценят этот процедурал с НТВ за его достоверность. Ведь в основу многих сюжетов легли реальные события, а актёров консультировали действующие сотрудники Следственного комитета. Но требования к реализму предъявляются не только к сюжету и диалогам.

На днях художник по костюмам Ирина Петрик раскрыла секреты создания образов для героев сериала. И здесь тоже не обошлось без помощи самих сотрудников СК РФ.

«Наш сериал рассказывает о буднях сотрудников Следственного комитета, поэтому достаточно часто нам приходится прибегать к помощи консультантов. Это касается таких нюансов костюма, как орденские планки, звания сотрудников, которые могут или не могут занимать те или иные должности, а также различных нюансов взаимодействия с другими службами и ведомствами», — объяснила Ирина Петрик.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Художникам особенно помогает тот факт, что съемки ведутся в реальных следственных отделах.

«Мы имеем возможность подглядеть за работой и жизнью в отделе, за тем, как работают между собой люди, как они выглядят. Это помогает нам потом привносить и в образ какие-то моменты. Например, когда человек не переодевается несколько дней подряд, потому что он ночует в отделе. Тогда мы должны сделать его костюм более "уставшим", таким же как человек, который его носит», — отметила Петрик в Telegram-канале кинокомпании «Триикс Медиа».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
