А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских

3 ноября 2025 22:48
Кадр из фильма «Служебный роман»

Названия мелькают в кадре всего на секунду.

Многие зрители пересматривали «Служебный роман» десятки раз. Они знают каждую реплику, но всё равно не могут оторваться от экрана. Казалось бы, фильм изучен вдоль и поперёк, но каждый просмотр открывает что-то новое.

Секрет, возможно, кроется в глубине этой истории. За внешней канвой офисного романа скрывается гораздо больше смыслов.

Эльдар Рязанов спрятал в ленте множество тонких деталей и намёков. Как минимум там очень много пасхалок, которые иногда сложно заметить даже при многократном просмотре. И эти отсылки тоньше и остроумнее, чем в Голливуде, где часто появляются в лентах такие мелочи.

Таблички на фасаде

Многие поклонники «Служебного романа» даже не догадываются, сколько литературных отсылок скрывает фасад здания института. Присмотритесь к вывескам: «НИИ Чего» и «Главрыба» — это не просто случайные названия.

Первая табличка — явная дань уважения братьям Стругацким. Их вымышленный «НИИ Чаво» из повести «Понедельник начинается в субботу» позже появился в фильме «Чародеи».

А «Главрыба» — это поклон в сторону Михаила Булгакова. Вспомним «Собачье сердце»: первое слово, которое произнес Шарик, было «Абырвалг», задом наперед — та самая «Главрыба». Такое совпадение вряд ли случайно.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Часы в кабинете Калугиной

В кабинете Людмилы Прокофьевны Калугиной есть одна почти незаметная деталь. Настенные часы всегда показывают одно и то же время — 09:30. Создается впечатление, будто время в этом учреждении застыло.

Это тонкий, но очень точный символ. По мнению пользователей Сети, он отражает застой в бюрократической системе, где все процессы движутся по кругу. И только настоящее чувство способно сдвинуть эти стрелки с мертвой точки, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Кадр из фильма «Служебный роман»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Служебном романе» у Калугиной в кабинете спрятали редкий компьютер за 440 тысяч рублей.

Светлана Левкина
