А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же…

Братья Винчестеры из сериала «Сверхъестественное» покорили миллионы сердец по всему миру. Настолько, что некоторые внимательные фанатки не просто пересматривали сериал, а по крупицам собирали детали, чтобы составить подробные биографии своих любимых героев.

И это оказалось проще, чем может показаться. Ведь создатели сериала несколько раз прямо упоминали даты рождения Дина и Сэма.

Когда родились Дин и Сэм Винчестеры

Дни рождения братьев Винчестеров — это не просто случайные даты, а своеобразные пасхалки от создателя сериала Эрика Крипке. Дин родился 24 января — в тот же день, что и супруга шоураннера. А вот история с Сэмом и вовсе похожа на мистическое предсказание: его датой рождения стало 2 мая 1983 года.

Самое удивительное, что спустя два года после старта сериала, именно 2 мая, но уже 2007 года, у самого Крипке родился сын. Так что создатель «Сверхъестественного» сначала назначил дату для вымышленного героя, а затем судьба подарила ему настоящего наследника в тот же самый день.

Кто Дин Винчестер по гороскопу

Таким образом Дин Винчестер по гороскопу Водолей. Это самый свободолюбивый и независимый знак. Водолеи ненавидят правила, рамки и авторитеты, если те кажутся им нелогичными.

И Дин — олицетворение этого бунта. Дин бросил школу, чтобы стать охотником, он презирает иерархию Небес и Ада, постоянно спорит с ангелами (включая самого Кастиэля) и следует только своему собственному моральному кодексу.

Несмотря на свою отстраненность, Водолеи — большие гуманисты и идеалисты. Они искренне хотят сделать мир лучше для всех.

Вся жизнь Дина — это миссия «Спасать людей, охотиться на нечисть». Хотя он ворчит и жалуется, в глубине души он настоящий герой. Он готов пожертвовать собой (что он и делает раз за разом), чтобы спасти незнакомых людей, потому что верит, что это его долг.

А еще Водолеям сложно говорить о чувствах. Они прячут свою ранимость за маской иронии, сарказма и отстраненности.

Шутки в самый мрачный момент, саркастичные комментарии и нежелание «прорабатывать чувства» — фирменный стиль Дина. Открывается он только в самые отчаянные моменты и только перед Сэмом.

