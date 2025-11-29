Меню
А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же…

29 ноября 2025 19:06
Кадры из сериала «Сверхъестественное»

Астрологические характеристики очень подходят герою.

Братья Винчестеры из сериала «Сверхъестественное» покорили миллионы сердец по всему миру. Настолько, что некоторые внимательные фанатки не просто пересматривали сериал, а по крупицам собирали детали, чтобы составить подробные биографии своих любимых героев.

И это оказалось проще, чем может показаться. Ведь создатели сериала несколько раз прямо упоминали даты рождения Дина и Сэма.

Когда родились Дин и Сэм Винчестеры

Дни рождения братьев Винчестеров — это не просто случайные даты, а своеобразные пасхалки от создателя сериала Эрика Крипке. Дин родился 24 января — в тот же день, что и супруга шоураннера. А вот история с Сэмом и вовсе похожа на мистическое предсказание: его датой рождения стало 2 мая 1983 года.

Самое удивительное, что спустя два года после старта сериала, именно 2 мая, но уже 2007 года, у самого Крипке родился сын. Так что создатель «Сверхъестественного» сначала назначил дату для вымышленного героя, а затем судьба подарила ему настоящего наследника в тот же самый день.

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Кто Дин Винчестер по гороскопу

Таким образом Дин Винчестер по гороскопу Водолей. Это самый свободолюбивый и независимый знак. Водолеи ненавидят правила, рамки и авторитеты, если те кажутся им нелогичными.

И Дин — олицетворение этого бунта. Дин бросил школу, чтобы стать охотником, он презирает иерархию Небес и Ада, постоянно спорит с ангелами (включая самого Кастиэля) и следует только своему собственному моральному кодексу.

Несмотря на свою отстраненность, Водолеи — большие гуманисты и идеалисты. Они искренне хотят сделать мир лучше для всех.

Вся жизнь Дина — это миссия «Спасать людей, охотиться на нечисть». Хотя он ворчит и жалуется, в глубине души он настоящий герой. Он готов пожертвовать собой (что он и делает раз за разом), чтобы спасти незнакомых людей, потому что верит, что это его долг.

А еще Водолеям сложно говорить о чувствах. Они прячут свою ранимость за маской иронии, сарказма и отстраненности.

Шутки в самый мрачный момент, саркастичные комментарии и нежелание «прорабатывать чувства» — фирменный стиль Дина. Открывается он только в самые отчаянные моменты и только перед Сэмом.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Дин в «Сверхъестественном» стал демоном и как его удалось спасти.

Фото: Кадры из сериала «Сверхъестественное»
Светлана Левкина
