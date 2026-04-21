А вы догадывались, что Татарин в «Брате» говорит не своим голосом? Вот кто переозвучил Сухорукова

Кажется, что мы знаем фильм «Брат» наизусть — каждую интонацию, каждую паузу, каждое негромкое Данилы Багрова. Но мало кто отдаёт себе отчёт, что несколько ключевых персонажей культовой картины разговаривают... чужими голосами.

Вопреки мифам, дело вовсе не в капризе режиссёра, которому «не приглянулся тембр» исполнителей. Просто Алексей Балабанов мыслил образ как конструктор: берётся внешность одного артиста, а голос — другого. На выходе рождается персонаж, где каждая деталь работает на итоговый замысел.

Но если переозвучку эпизодических ролей ещё можно списать на неопытность малоизвестных артистов, то случай Виктора Сухорукова озадачивает по-настоящему. Его Татарин — один из самых ярких и любимых зрителями персонажей. Сухоруков, по общему признанию, выкладывался на съёмочной площадке полностью, вкладывал душу в каждую сцену.

И тем не менее — его переозвучили. Голосом Татарина стал актёр Алексей Полуян, тот самый, кто позже сыграет капитана Журова в «Грузе 200».

Самое поразительное, что тембры Сухорукова и Полуяна почти неотличимы. Если поставить рядом сцены с оригинальным звуком и после финальной обработки, уловить разницу под силу только очень внимательному уху. Так зачем же понадобилось это «вмешательство»?