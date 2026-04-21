А вы догадывались, что Татарин в «Брате» говорит не своим голосом? Вот кто переозвучил Сухорукова

Кажется, что мы знаем фильм «Брат» наизусть — каждую интонацию, каждую паузу, каждое негромкое Данилы Багрова. Но мало кто отдаёт себе отчёт, что несколько ключевых персонажей культовой картины разговаривают... чужими голосами.
Вопреки мифам, дело вовсе не в капризе режиссёра, которому «не приглянулся тембр» исполнителей. Просто Алексей Балабанов мыслил образ как конструктор: берётся внешность одного артиста, а голос — другого. На выходе рождается персонаж, где каждая деталь работает на итоговый замысел.
Но если переозвучку эпизодических ролей ещё можно списать на неопытность малоизвестных артистов, то случай Виктора Сухорукова озадачивает по-настоящему. Его Татарин — один из самых ярких и любимых зрителями персонажей. Сухоруков, по общему признанию, выкладывался на съёмочной площадке полностью, вкладывал душу в каждую сцену.
И тем не менее — его переозвучили. Голосом Татарина стал актёр Алексей Полуян, тот самый, кто позже сыграет капитана Журова в «Грузе 200».
Самое поразительное, что тембры Сухорукова и Полуяна почти неотличимы. Если поставить рядом сцены с оригинальным звуком и после финальной обработки, уловить разницу под силу только очень внимательному уху. Так зачем же понадобилось это «вмешательство»?
«Если говорить начистоту, природный голос Сухорукова его же персонажу просто не подходил. Внешне артист попал в образ безупречно. А вот его естественный тембр звучит чересчур расслабленно и по-домашнему мягко. А Полуян, во-первых, блестяще имитировал манеру Сухорукова, а во-вторых — привнёс в речь недостающую жёсткость и стальную нотку», — предлагает своё объяснение автор Дзен-канала «Виктория Ландыш: Истории из жизни».